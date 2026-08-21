泰國環球小姐選拔創意造型瘋傳　椰子、龍蝦穿上身獲讚：秒殺港姐

傳統選美比賽的環節往往千篇一律，泳裝、晚裝、問答，觀眾早已習以為常。今年的泰國環球小姐選拔，在民族服裝競賽環節中，佳麗們將泰國最標誌性的美食名產穿上身，從Pad Thai、椰子、榴槤到龍蝦，全部化身為華麗戰袍，令觀眾眼前一亮。



泰國環球小姐Facebook官網截圖

泰國環球小姐（Miss Universe Thailand）選拔賽，於8月18日（星期二）舉行民族服裝競逐環節（National Costume Competition)，77位佳麗們發揮無限創意，將泰國最具標誌性的美食名產穿上身，從香噴噴的泰式炒河粉（Pad Thai）、清爽椰子，到榴槤、香葉肉碎飯，甚至龍蝦等食材，全部化身成華麗戰袍，整座舞台瞬間變成泰式美食大觀園。

泰國環球小姐官方社交平台以「食物」（Food）與「水果」（Fruit）為主題發布宣傳帖文，影片中可見佳麗們以極具創意的方式演繹泰國飲食文化。有佳麗將巨型椰子殼製成裙擺，並戴上泰國草帽假裝椰子頂，在登場後放下整條裙並脫下帽子，由椰子殼蛻變成為椰肉，有創意之餘不失華麗，亦有佳麗以Pad Thai為靈感，將金黃色炒河粉造型融入設計，榴槤、龍蝦等食材同樣成為服裝的一部分，令人嘆為觀止。

而該比賽亦被轉載到社交平台threads，隨即引來大批網民留言，不少人對佳麗們的創意造型感到驚喜，並大大稱讚模仿椰子的佳麗，「睇完成條片，竟然係椰子嘅打扮最靚」、「第一個的椰子最美最有心思，從椰殼變成椰肉，而且有美感，真的是設計成一件『衣服』，不是單純『把食物穿在身上』。」、「第一個我選第一名，先把臉遮起來再一次性放下來，然後也沒有太多綴飾遮住她的臉，超棒的」。

也有香港網民大大稱讚這次選美的創意性，「香港小姐的服裝都冇咁靚」、「很有趣！可以宣揚泰國飲食文化，有幾位很漂亮！」、「泰國風格 ，腦洞大開，創意100分」、「泰國創意超乎想像」、「我鍾意龍蝦小姐，你哋呢？」。

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至於萬眾矚目的「2026泰國環球小姐」總決賽將於本週日（8月23日）舉行，屆時除了誕生新一屆泰國代表，出戰波多黎各參加第75屆環球小姐總決賽之外，也會公布哪一套服裝勝出，獲選作品將有機會隨泰國代表前往國際舞台展示。