環球小姐賽事再爆醜聞　兩共同老闆捲風波　泰籍老闆被控詐騙

第74屆環球小姐（Miss Universe 2025）自11月21日落幕後，再爆出新醜聞。大賽的泰國籍共同老闆（co-owner）被控詐騙，當地法院發出逮捕令，另外墨西哥籍共同老闆被指控販運毒品和武器。



法媒報道，一名整形外科醫師指控泰國女商人、電視主持人Anne Jakrajutatip在說服他投資其名下、擁有賽事主辦權的JKN環球集團時，涉嫌詐騙及隱瞞資訊。

Anne Jakrajutatip於11月25日未有如期現身法院，泰國法院26日對其發出逮捕令。該涉嫌詐騙案牽涉的金額達93萬美元（約723萬港元）。

2023年11月20日，泰國女商人、電視主持人Anne Jakrajutatip（左）與墨西哥商人坎圖（Raul Rocha Cantu）抵達市長大樓（Torre Mayor）出席記者會。（Getty）

墨西哥聯邦檢察官辦公室同日表示，大賽的另一位聯合所有者、墨西哥商人坎圖（Raul Rocha Cantu）正因涉嫌販運武器、毒品和燃料而接受調查。墨西哥當地媒體指其與新晉環球小姐Fatima Bosch的父親有商業往來。

2025年11月21日，在泰國曼谷舉行的第74屆環球小姐大賽上，墨西哥小姐Fatima Bosch奪冠後揮手致意。 （Reuters）

Fatima Bosch的父親貝爾納多（Bernando Bosch）是墨西哥國家石油公司（Pemex）的高級主管，貝爾納多否認與坎圖有任何往來關係。

