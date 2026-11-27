俞可程（Kanis）憑《女神配對計劃2》備受關注，然而由今年4月記者會宣誓單身，到11月街頭親密互動與秘戀傳聞曝光，整件事峰迴路轉。外界原本以為節目會按主持林盛斌（Bob）所言「照常出街」，誰料節目約會片段竟遭刪剪，幕後傳聞接連浮面。直至今日（27日）俞可程發聲明否認謠言並宣布退賽，令事件再掀熱議。風波的前因後果、關鍵時間點與各方回應，這份懶人包帶你由頭順一次。

俞可程曾公開「宣誓單身」。（陳順禎 攝）

俞可程街頭親密互動與秘戀傳聞曝光。（受訪者提供）

4月《女神2》記者會公開「宣誓單身」

《女神配對計劃2》舉行記者會時，「金牌媒人」林盛斌（Bob）帶領五位新一代女神俞可程、阮嘉敏、郭珮文、何沛珈及陳若思登場。當時大會為標榜節目真實性，安排五位女神在傳媒鏡頭前公開發誓，力證自己「現時單身、絕無拍拖」，誠意尋找真愛。俞可程當時亦公開發誓，強調自己單身、絕無拍拖。

女神們曾在記者會當日宣誓「單身」。（TVB）

拍攝期撞上俞可程與「肥仔男友」疑雲

網民其後翻查線索及目擊紀錄，指俞可程約於7月已投入《女神配對計劃2》拍攝，但仍被目擊與「肥仔男友」同行且互動親密。有網民（chanc9diary）留言指，曾在8月1日親眼目擊該名女參賽者與一名「肥肥地男朋友」在元朗Cafe撐枱腳。該網民更具體描述兩人互動極度親暱，直指男方「掂埋佢pat pat咁樣攬腰」！

另一網民（u.so.cuteeeee）亦和應，表示暑假期間在元朗補習時，見到一個極顯眼的「紅色頭髮」女生入來拍片，同行正是一個「普通港男look」的肥肥地男仔。該網民直擊女方主動餵男方食嘢，出到餐廳外面兩人又攬在一起，更指該名肥仔當時「拎住大相機幫佢影咗好多相」。

網民「chanc9diary」在社交平台群組上載了兩張新相，將矛頭直指Kanis。（threads@chanc9diary）

有網民疑爆戀綜內幕。（threads截圖）

俞可程秘戀導演相曝光 被指「假單身」

事件進一步發酵，有報料人提供圖文指11月5日深夜，俞可程於天水圍天盛苑樓下與一名戴眼鏡男子在私家車旁互動，期間挽著男方手臂同行。報料文字形容，兩人在車外及落車後均有「摸」及「錫」等親熱舉動，表現並無避忌。

報料者比對衣著後，指出她當晚所穿淺色連身裙與出席測量師學會晚宴的造型高度相似。網民迅速起底，指該男子為TVB綜藝科高級導演鄭韜畧（Marcus），被爆曾利用自身權力，將原本沒有機會的俞可程加入到《魔音女團》的節目當中。

俞可程繑實男方隻手。（受訪者提供）

衣著與測量師學會晚宴照片吻合。（IG截圖）

俞可程遭緊急飛出TVB台慶

11月19日，俞可程被爆秘戀TVB綜藝科高級導演鄭韜畧（Marcus），捲入「假單身」風波。無綫年度盛事《萬千星輝賀台慶》當晚（19日）舉行，逾200位藝員原定傾巢而出。然而，俞可程當晚臨時「無影」。她不但不用參與原定的表演環節，更疑為避風頭而全面缺席台慶盛典。在逾200位出席藝員的名單中，原本清楚列有俞可程的名字，與阮嘉敏、郭珮文等人同列。

林盛斌稱《女神2》已拍內容照常出街

節目主持林盛斌於11月20日晚出席慈善籌款晚宴時受訪回應事件，指已拍好、準備播出的內容會照常出街，更力撐對方，表示自己選擇相信她。他透露節目組在開拍前已向「女神」們講明利害關係，強調若非單身卻扮單身，日後被揭發後果自負，相信成年人會知分寸。

針對外界關注《女神配對2》會否刪剪俞可程鏡頭，林盛斌受訪時曾明確否認，稱已拍好內容會照常推出。他同時透露大結局尚未拍攝，未來會約齊原班人馬進行最後告白，相信屆時會齊人錄影。

林盛斌明確否認會作出特別修改或取消人選，指已拍好準備播出的內容會照常推出。（盧振輝攝）

俞可程《女神2》約會鏡頭全被刪

雖然早前林盛斌曾表示節目內容會「照常出街」，但TVB在11月22日播出《女神配對計劃2》時，卻將預告中俞可程與男嘉賓侯建民（Zico）的主題公園約會鏡頭悉數剪走。Zico對俞可程可謂細心照顧，曾令她感動落淚，互動獲不少觀眾留意。早前預告亦曾顯示兩人單獨約會，同坐纜車、海盜船及互送禮物，氣氛甜蜜。然而，TVB播出最新一集的主題公園約會集中，俞可程與Zico的段落徹底刪走，連節目預告亦未見俞可程出現。

不過，有網民發現其他播放平台仍保留這段主題公園約會畫面，可見二人互動自然甜蜜。相關片段被網民上載至社交平台後引起迴響，有人惋惜完整段落消失，亦有人大讚Zico表現專一真誠。

俞可程及Zico鏡頭全被刪。（TVB）

俞可程返電視城火速復工

風波期間另有幕後爆料指她過往拍《東張西望》時作風我行我素，再有知情人士爆料，大數她在《東張西望》工作期間早已「犯眾憎」，更直指她恃住後台硬淨，多次無視導演們警告堅持穿短裙開工，工作態度極不專業。

不過11月26日有網民指她已火速返回將軍澳電視城為資訊性節目錄音，疑同場的鄧凱文IG限時動態倒影中也被指出現疑似俞可程的身影。午飯時段更有人目擊疑似她在電視城中餐廳與資訊節目幕後人員有講有笑、擁抱同事及神態自若離開。

倒影中，左邊第一位「長髮女」疑似俞可程。（IG@thm___）

俞可程發聲明退出節目 稱傳言不屬實

經歷逾一周風波後，俞可程於11月27日在IG發布黑底白字聲明，強調網上流傳的新聞謠言均不屬實。她表示經與公司及節目組慎重商討後，為免個人新聞分散觀眾對節目及台前幕後心血的注意力，決定主動要求正式退出《女神配對計劃2》，並就事件為節目組帶來不便與困擾致歉，稱未來會更專注工作。