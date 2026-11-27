向來鬼馬風趣的藝人黃建東（Derek），近日聯同主持瑪姬現身保良局朱敬文中學，出席「沙田節・輪住遊社區單車導賞團暨義工關懷行動」校園巡迴講座，與現場 517名師生 近距離互動。向來轉數極快的黃建東與老拍檔瑪姬在台上默契十足、瘋狂「互窒」，大放笑彈，將原本嚴肅的安全講座變成爆笑互動派對！

東東在活動召集人楊英瀚議員及副召集人瑪姬手中接過精美單車袋。（公關提供）

東東與保良局朱敬文中學全場517位師生大合影。（公關提供）

輪住遊社區活動召集人楊英瀚議員。（公關提供）

自爆落斜失控「仆完再仆」 難忘荷蘭電動單車初體驗

在分享環節中，黃建東毫不留情大爆自己的童年黑歷史，笑言細個踩單車落斜時曾因失控而慘跌，更因為未吸取教訓而「仆完再仆」，惹得全場師生捧腹大笑。他隨即以「過來人」身份正經提醒同學，踩單車落斜切忌心急，必須留意路面情況及善用煞車，時刻保持警覺，做足安全措施最緊要！

除了童年蝦碌史，黃建東亦分享了曾到被譽為「單車天堂」的荷蘭踩單車的難忘經歷。他大讚當地的電動助力單車「不費吹灰之力」就能輕鬆踩到好遠，笑言雖然現時香港法例未容許在單車徑使用，但那次「風馳電掣」的體驗至今仍令他回味無窮。談到對沙田的印象，他更豎起拇指大讚沙田「地靈人傑」，不但美食多，更是運動天堂，踩單車、跑步、爬龍舟樣樣齊！

夥拍老拍檔瑪姬瘋狂「互窒」大放笑彈。（公關提供）

即場熱唱《平安郁》掀高潮 鼓勵學生多做運動兼「平安出行」

氣氛高漲之際，黃建東更在台上大開金口，即場獻唱歌曲《平安郁》，瞬間將全場氣氛推向頂峰！歌曲原意是鼓勵大家踢走懶惰、多做運動保持活力，今次配合「輪住遊社區」的單車安全主題更是別具意義——希望大家享受踩單車及運動樂趣之餘，最重要始終是「平安出行、健康生活」，玩得開心之餘亦要動得安心。

即場熱唱《平安郁》掀高潮。（公關提供）

逾500師生齊讀友善約章 8場講座累計突破3,700人受惠

活動以「單車運動＋歷史文化＋安全友善」為主軸，透過生動形式帶領青少年認識沙田歷史與道路安全。活動尾聲，黃建東與瑪姬聯同活動召集人楊英瀚議員及學校代表，帶領全場517名師生莊嚴宣讀「單車友善約章」，呼籲大家互相尊重道路使用者。

隨着8場校園巡迴講座陸續圓滿舉行，系列活動至今累計已有逾3,700名學生參與，成效備受肯定！而計劃並未完結，「輪住遊社區」未來將會繼續走入更多學校與社區，將健康、友善與安全的生活文化延伸至社區每個角落！