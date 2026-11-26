由任時完與薛仁雅主演的tvN懸疑愛情韓劇《我的有罪之人》（又譯：《偽裝戀愛》）於昨日（24日）迎來第12集大結局，現年30歲的薛仁雅憑女扮男裝臥底秘書兼刑警「姜在熙」一角人氣再創新高。以下盤點關於薛仁雅的6大冷知識，一次過認識這位實力派女星。



由任時完與薛仁雅主演的tvN懸疑愛情韓劇《我的有罪之人》（又譯：《偽裝戀愛》）於昨日（24日）迎來第12集大結局。（IG@tvn_drama）

現年30歲的薛仁雅憑女扮男裝臥底秘書兼刑警「姜在熙」一角人氣再創新高。（IG@tvn_drama）

1.藝名源於表哥靈感

1996年出生的薛仁雅，本名房藝鄰，她入行後未有沿用本名，其藝名其實出自表哥的構思，對方發現把她的英文名「Serena」快速唸出，發音與韓文「薛仁雅（Seorina）」十分相似，因而替她定下這個藝名，其個人Instagram帳號亦沿用「_seorina」。

薛仁雅入行後未有沿用本名，其藝名「薛仁雅」（本名房藝鄰）其實出自表哥的構思。（網上圖片）

房藝鄰的英文名「Serena」快速唸出，發音與韓文「薛仁雅（Seorina）」十分相似。（網上圖片）

2.收養珍島混血犬Julie

薛仁雅是圈中出名的愛狗之人，收養了一隻珍島混血犬，並取名為「房·安祖蓮娜祖莉（Julie）」。她在2022年播出的MBC節目《我獨自生活》中多次公開與愛犬互動，其後亦曾在訓犬師姜炯旭的節目中分享，Julie性格溫馴，見身邊有爭執便會出面制止，還會對人獻吻。不少觀眾笑言「毛孩總有自己一套奇特脾氣」，亦讚賞她以領養代替購買。

薛仁雅收養了一隻珍島混血犬，並取名為「房·安祖蓮娜祖莉（Julie）」。（IG@julie_ddungoo）

薛仁雅在訓犬師姜炯旭的節目中分享，Julie性格溫馴，還會對人獻吻。（《我獨自生活》影片截圖）

3.跆拳道三段兼戰拳擊

戲外薛仁雅本身是運動健將，不僅考獲跆拳道三段資格，更長期練習巴西柔術，閒時熱愛滑板、滑浪及彈結他。薛仁雅自2024年參加tvN體能綜藝《鋼鐵少女團》第1季挑戰鐵人三項，其後於2025年《鋼鐵少女團2》挑戰拳擊，並於2026年續戰《鋼鐵少女團3》短道速滑接力賽。她在《鋼鐵少女團2》中更一度因訓練過度，導致膝蓋及腳踝受傷，但仍堅持參加全國大賽，最終在全國賽中順利奪下金牌，並獲評選為該賽事的「20代最優秀選手」。

薛仁雅本身是運動健將，不僅考獲跆拳道三段資格，更長期練習巴西柔術，閒時熱愛滑板、滑浪及彈結他。（網上圖片）

薛仁雅在《鋼鐵少女團2》中更一度因訓練過度，導致膝蓋及腳踝受傷，但仍堅持參加全國大賽，最終在全國賽中順利奪下金牌。（網上圖片）

4.曾受失眠困擾5年 日吞24粒藥靠運動自救

外表開朗的薛仁雅，於2024年播出的《鋼鐵少女團》中透露，她曾受嚴重失眠困擾，依賴安眠藥長達五年。為了專注拍攝，她嘗試戒斷安眠藥，其後連續數天無法入睡，令免疫系統崩潰。她赴大學醫院求醫時，每日須服食多達24粒治療皮膚疾患及免疫崩潰的藥物，這經歷促使她決心透過運動自救重拾健康，不少網民亦留言祝願她「能好好睡一覺」。

外表開朗的薛仁雅在《鋼鐵少女團》中坦言曾受嚴重失眠折磨，依賴安眠藥長達5年。（網上圖片）

薛仁雅在《鋼鐵少女團》中坦言依賴安眠藥長達5年，一度因免疫力下降而每日服食24粒皮膚藥。（網上圖片）

5.獨赴釜山看書遭分手

薛仁雅曾於YouTube網絡綜藝節目《心酸的哥哥申東燁》自爆，有次因想在海邊看書而獨自搭韓國高鐵（KTX）赴釜山，結果男友得知後錯愕，最終以「你太自由了，我承受不了」而提出分手，連主持申東燁亦笑言「因這理由分手對她反而是祝福」。

薛仁雅曾因想在海邊看書而獨自搭韓國高鐵（KTX）赴釜山。（《心酸的哥哥申東燁》影片截圖）

薛仁雅前男友得知後錯愕，最終以「你太自由了，我承受不了」而提出分手。（《心酸的哥哥申東燁》影片截圖）

6.綜藝之神眷顧的「黑仔王」

薛仁雅憑SBS綜藝節目《Running Man》獲封「薛一刀」稱號。她在經典遊戲「海盜桶」中接連數次挑戰，均是「第一刀」便直接觸發機關令海盜彈出，成為節目史上最強「黑仔王」代表，有觀眾更笑稱她「一刀解決所有問題」。