內地當紅男星易烊千璽將於明日（25日）上午11時28分推出26歲生日單曲《Namuuhan》，並在QQ音樂、酷狗音樂及酷我音樂同步上架，現已開放預約。官方近日亦接連釋出預告並揭曉歌名取自蒙古語，巧妙呼應其11月28日生日數字之餘，更與經典民謠《烏蘭巴托的夜》歌詞有所淵源，引發樂迷熱切期待。



內地當紅男星易烊千璽將於明日（25日）上午11時28分推出26歲生日單曲《Namuuhan》。（微博@易烊千璽JacksonYee工作室）

明日11時28分上架 預告帖文詩意十足

易烊千璽工作室早於11月22日率先發布首波預告，當時尚未公開歌名，僅寫道：「春風原本是寂靜的，直到遇見枝椏，遇見風車，遇見輕輕顫動的心。」，並預告單曲將於11月25日上線，以春風、枝椏與風車營造靜謐氛圍。

易烊千璽工作室早於11月22日率先發布首波預告，當時尚未公開歌名。（微博@易烊千璽JacksonYee工作室）

易烊千璽工作室首波預告僅寫道：「春風原本是寂靜的，直到遇見枝椏，遇見風車，遇見輕輕顫動的心。」（微博@易烊千璽JacksonYee工作室）

春風原本是寂靜的，直到遇見枝椏，遇見風車，遇見輕輕顫動的心。 易烊千璽JacksonYee工作室帖文

翌日（23日）上午，工作室再度發帖公開歌名《Namuuhan》，同時附上「詞意綿綿，遐思翩翩，悠悠蕩蕩，戚戚切切」及「捲一捲冬日的絨，去春風裡兜個圈」等配文。由於易烊千璽生於2000年11月28日，新歌不僅安排在生日前三日推出，上架時間的「11:28」更與其生日日期數字互相呼應，別具紀念意義。

23日上午，易烊千璽工作室再度發帖正式公開歌名為《Namuuhan》。（網上圖片）

易烊千璽生於2000年11月28日，新歌不僅安排在生日前三日推出，上架時間的「11:28」更與其生日日期數字互相呼應，別具紀念意義。（微博@易烊千璽JacksonYee工作室）

蒙語歌名藏深意 疑呼應《烏蘭巴托的夜》經典副歌

對於新歌《Namuuhan》的命名由來，工作室解釋歌名取自蒙古語西里爾字母「Намуухан」，意為「平靜的、遼闊的」。在蒙古族遊牧文化語境中，「Намуухан」不僅形容物理空間上的靜謐無風，更蘊含人在天地曠野之間放下焦慮、與自然共處的精神狀態，常被用來描繪草原夜色與微風拂過牧場的意象。

對於新歌《Namuuhan》的命名由來，工作室解釋歌名取自蒙古語西里爾字母「Намуухан」，意為「平靜的、遼闊的」。（微博@易烊千璽JacksonYee工作室）

有細心網民指出，這個詞彙亦曾出現在經典民謠《烏蘭巴托的夜》的蒙古語原版副歌之中，中文版意譯為「那麼靜」，亦有網民笑言「跟著千璽又挑戰了新語種」。

有細心網民指出，這個詞彙亦曾出現在經典民謠《烏蘭巴托的夜》的蒙古語原版副歌之中，中文版意譯為「那麼靜」。（網上圖片）

跟著千璽又挑戰了新語種 網民留言

堅持多年生日發歌 三大平台開放預約

易烊千璽自2016年起，除部分年份專注影視拍攝或特殊調整外，多年來均會保持在生日前後推出個人作品或單曲回饋樂迷。回顧其近十年的音樂軌跡，易烊千璽早已從青春偶像唱跳路線，逐步轉向獨立民謠、迷幻搖滾及實驗電子等具文藝氣質的曲風探索。由《粉霧海》的慵懶迷離到《劉艷芬》的敘事概念專輯，他近年在選曲與語言表達上越趨克制內斂，今次選用富含草原自然意象的蒙古語作為26歲生日單曲的主題，延續其一貫不隨波逐流的藝術審美。

易烊千璽自2016年起，除部分年份專注影視拍攝或特殊調整外，多年來均會保持在生日前後推出個人作品或單曲回饋樂迷。（微博@易烊千璽JacksonYee工作室）

易烊千璽早已從青春偶像唱跳路線，逐步轉向獨立民謠、迷幻搖滾及實驗電子等具文藝氣質的曲風探索。（微博@易烊千璽JacksonYee工作室）

由《粉霧海》的慵懶迷離到《劉艷芬》的敘事概念專輯，易烊千璽近年在選曲與語言表達上越趨克制內斂。（網上圖片）

目前《Namuuhan》已在QQ音樂、酷狗音樂及酷我音樂三大平台開放預約，預告公開後，不少歌迷直言「已經搬好小板凳坐等上架」，亦有網民聽完預告音樂後形容歌曲氣質「像曠野裡緩緩流動的風」，令樂迷萬分期待。

《Namuuhan》已在QQ音樂、酷狗音樂及酷我音樂三大平台開放預約。（微博@Jackson-snow）