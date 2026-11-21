內地頂流男星易烊千璽，近年憑藉多部電影確立實力派形象，然而褪去鏡頭光環後，他的私下生活卻充滿令人意想不到的反差一面。這位外界眼中的冷峻男神，骨子裡不僅是個鍾情粉色與文玩核桃的「老派少女」，更曾因體驗送外賣全部超時而遭投訴。以下為大家盤點6件易烊千璽鮮為人知的趣事，揭開其銀幕以外反差萌的一面。



內地頂流男星易烊千璽，近年憑藉多部電影確立實力派形象。（微博@易烊千璽JacksonYee工作室）

1.鍾情粉色 冷酷男神反差萌

銀幕上的易烊千璽多以黑白灰造型示人，私下卻對粉色與石頭情有獨鍾。據其工作室過往釋出的工作花絮與網民實拍圖顯示，他外出拖著的行李箱是粉紅色，日常佩戴手串也是粉晶，均流露其內心柔和的一面。此外，易烊千璽亦在個人創建的小網站發佈他戴著粉色髮箍專注捏泥塑的照片，該反差感迅速成為熱話，與其平日的冷酷形象形成極大對比。

銀幕上的易烊千璽多以黑白灰造型示人，私下卻對粉色與石頭情有獨鍾。（微博@易烊千璽JacksonYee工作室）

據網民實拍圖顯示，易烊千璽外出拖著粉色行李箱。（網上圖片）

易烊千璽手腕佩戴粉晶手串，流露出內心柔和的一面。（網上圖片）

易烊千璽在個人創建的小網站上發佈他戴著粉色髮箍專注捏泥塑的照片。（微博@TFBOYS-易烊千璽）

2.受祖父薰陶 身藏老北京大爺靈魂

身為一名千禧後出生的年輕演員，易烊千璽的日常消遣卻與「老北京大爺」如出一轍，習慣隨身把玩文玩核桃與佛珠。他曾在公開專訪中透露，這份對傳統文玩的執著並非刻意塑造形象，而是自小受祖父薰陶所致，在工作空檔期間，會經常專注把玩核桃。

易烊千璽的日常消遣與「老北京大爺」如出一轍，習慣隨身把玩文玩核桃與佛珠。（網上圖片）

易烊千璽在工作空檔期間，會經常專注把玩核桃。（微博@TFBOYS-易烊千璽）

3.患「白鞋羞恥症」 爸爸送新鞋竟先抹泥

易烊千璽對穿搭自有一套見解，他曾於2023年《嘉人marie claire》雜誌專訪中透露，自己無法穿純白波鞋，被網民戲稱為患上「白鞋羞恥症」。他憶述中一那年父親送了一雙新白鞋，但因鞋面太白太亮而覺得刺眼，甚至直接拿泥土刷髒弄舊才肯穿出門，更坦言「反正必須得是舊的，新的就是不行」、「我完全穿不了白鞋，如果是深色鞋可能還好，會內斂一點，我也說不清為什麼」。

易烊千璽無法穿純白波鞋，甚至拿泥土刷髒弄舊才肯穿出門。（微博@TFBOYS組合）

易烊千璽無法穿純白波鞋，被網民戲稱為患上「白鞋羞恥症」。（網上圖片）

4.獨特減壓法 將公仔倒立罰站

易烊千璽性格向來內斂慢熱，連排解負面情緒的方式亦相當獨特。他早年曾在微博分享，每逢工作壓力大或感到心情低落時，他不會向身邊人發洩，反而會將房間裡的輕鬆熊毛公仔「倒立」罰站一晚。透過這種靜態的小習慣，他便能慢慢平復思緒、調整心境。

易烊千璽性格向來內斂慢熱，連排解負面情緒的方式亦相當獨特。（微博@TFBOYS-易烊千璽）

易烊千璽每逢工作壓力大或感到心情低落時，會將房間裡的輕鬆熊毛公仔「倒立」罰站一晚。（微博@TFBOYS-易烊千璽）

5.體驗送外賣 貪心接6單全超時

身為內地一線男星，易烊千璽私下卻極度渴望體驗普通人的市井生活。他曾在2020年播出的廣播真人騷《朋友請聽好》中自爆，曾一時興起兼職送外賣，當時外賣平台新手帳號可以同時接6張訂單，他便好奇想體驗一下同時派送多張訂單的感覺，結果他低估了路線規劃與配送難度，在街頭忙得團團轉，最終全部訂單不僅超時送達，更遭客人投訴。

易烊千璽在廣播真人騷《朋友請聽好》中自爆，曾一時興起兼職送外賣。（《朋友請聽好》影片截圖）

易烊千璽因新手帳號可以同時接6張訂單，便想體驗一下同時派送多張訂單的感覺。（《朋友請聽好》影片截圖）

易烊千璽送外賣6張訂單不僅超時送達，更遭客人投訴。（《朋友請聽好》影片截圖）

6.直播斷網開熱點 笑言要向節目組報銷

易烊千璽在鏡頭前雖然寡言少語，但關鍵時刻卻極度可靠。同樣在2020年《朋友請聽好》第9期的湖上戶外廣播直播期間，現場網絡訊號突然中斷，工作人員用來查看聽眾即時互動彈幕的電腦突然斷網，易烊千璽迅速在背後默默開啟個人手機熱點（Hotspot）分享給電腦，讓直播互動順利延續，其動作之快連身旁的謝娜一開始都未察覺。當時何炅在現場留意到他的舉動，事後更在鏡頭前主動提起此事，易烊千璽亦坦言自己前一天剛收到欠費160多元人民幣（約175港元）的短訊，更順著何炅的玩笑表示要向節目組申請報銷話費。

湖上戶外廣播直播期間，工作人員用來查看聽眾即時互動彈幕的電腦突然斷網，易烊千璽迅速開啟個人手機熱點（Hotspot）分享給電腦，讓直播互動順利延續。（《朋友請聽好》影片截圖）

何炅在現場留意到易烊千璽的舉動，事後更在鏡頭前主動提起開熱點的事。（《朋友請聽好》影片截圖）

易烊千璽亦坦言自己前一天剛收到欠費160多元人民幣（約173港元）的短訊。（《朋友請聽好》影片截圖）