現年78歲的粵劇名伶「燕姐」尹飛燕11月25日度過農曆生日，獲粵劇界及圈中好友設壽宴祝賀，羅家英與汪明荃恩愛出席，汪明荃昨晚（27日）於IG分享花絮。席間羅家英跟汪明荃合唱前忽然點名尹飛燕前夫阮兆輝，又獻詩笑指尹飛燕「唔係人」及「九天仙女下凡塵」，而離婚多年的阮兆輝亦有到場，惟未見兒子阮德鏘露面，改由8歲孫女阮婧恆陪嫲嫲切蛋糕。

粵劇名伶尹飛燕喜迎農曆生日。（IG@wang_liza）

大合照。（IG@wang_liza）

尹飛燕紅底白花裙配粉背心神采飛揚

從阿姐分享的照片可見，壽宴現場布置喜慶，背景掛上醒目的金色大「壽」字及「壽比南山」、「福如東海」祝賀對聯。壽星女尹飛燕當晚身穿紅底白花時尚連身裙，外搭粉色毛茸茸背心，打扮雍容華貴、神采飛揚。

汪明荃羅家英出席尹飛燕壽宴。（IG@wang_liza）

羅家英合唱前突點名前夫阮兆輝

現場見到尹飛燕與一眾好友輪流上台唱歌；羅家英跟汪明荃合唱前，忽然點名尹飛燕的前夫阮兆輝，令阮兆輝在台下笑問「咁都關我事？」其後羅家英表示要送上一首好詩予壽星女，指著尹飛燕笑言「呢個婆娘唔係人」引來鼓掌大笑，隨即接句「九天仙女下凡塵，仙女呀！所以唔係人呀嘛。一兒一女都係賊，偷得蟠桃贈娘親」，尹飛燕笑著致謝。

獻「好詩」讚「九天仙女下凡塵」逗笑全場。（IG@wang_liza）

前夫阮兆輝到場未見兒子阮德鏘

與尹飛燕離婚多年的阮兆輝當晚亦有畀面出席，不過現場未見二人的兒子阮德鏘露面，改由阮德鏘的 8 歲女兒阮婧恒作為代表出席嫲嫲的壽宴；尹飛燕在台上切蛋糕時，孫女阮婧恒一直陪伴在側，畫面溫馨。

前夫阮兆輝到場。（IG@wang_liza）

阮德鏘同太太林司敏婚後育有一女。（阮德鏘FB）