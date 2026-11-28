歷屆《香港小姐競選》匯聚一眾美貌與智慧並重的女性，不少佳麗在演藝圈或各自領域展現風采之餘，亦憑藉出眾氣質與個人魅力覓得如意郎君，組織美滿家庭。當中最具代表性的莫過於「最美港姐」朱玲玲與李嘉欣，兩人皆於2008年與商界名門結為連理，至今依然恩愛如昔。以下為大家盤點歷屆嫁入頂尖豪門、婚姻美滿的5位港姐。



李嘉欣與許晉亨慶祝結婚18周年甜蜜放閃

1988年港姐冠軍李嘉欣（Michele）於2008年與已故船王許愛周之孫、中建企業董事許晉亨結婚，正式嫁入坐擁逾400億港元家族信託資產的老牌豪門。兩人婚後育有一子許建彤（Jayden），轉眼間兩公婆已攜手走過18載。日前李嘉欣亦於社交網罕有大曬與老公的貼面合照慶祝結婚18周年，恩愛程度羨煞旁人！

1988年港姐冠軍李嘉欣。（TVB）

李嘉欣與許晉亨自2008年結婚後一直十分恩愛。（IG@michele_monique_reis）

前港姐冠軍李嘉欣與丈夫育有兒子許建彤。（IG@michele_monique_reis）

朱玲玲兩度嫁豪門

1977年港姐冠軍朱玲玲於1978年與已故富商霍英東長子霍震霆結婚，當年筵開360席轟動全港，開創港姐嫁入豪門的先河，兩人育有三子（霍啟剛、霍啟山、霍啟人），至2004年正式離婚。2008年，朱玲玲再嫁瑞安集團主席羅康瑞，男方身家估計逾百億港元。現年68歲的朱玲玲保養得宜，她與羅康瑞結婚18年來依然非常恩愛，不時出雙入對、形影不離，幸福美滿。

年僅19歲的朱玲玲參加1977年香港小姐選舉一舉拿下冠軍以及「最上鏡小姐」兩項殊榮。（TVB @YouTube）

霍震霆與前港姐冠軍朱玲玲育有三子霍啟剛、霍啟山及霍啟人。（郭晶晶微博圖片）

2008年朱玲玲再嫁瑞安集團主席羅康瑞。（資料圖片/梁碧玲攝）

陳雅思低調嫁大馬首富孫仔成千億孫新抱

2016年港姐季軍陳雅思（Bonnie）於2020年離巢TVB後淡出幕前，專心發展瑜伽及心理健康事業。2021年她低調宣布與拍拖多年的富三代DJ男友郭孟浚結婚，男方隨即被起底為馬來西亞首富、「亞洲糖王」兼嘉里集團創辦人郭鶴年的孫仔，家族資產逾780億港元。榮升「千億孫新抱」的陳雅思一直作風低調，婚後誕下一對孖仔升呢人母，一家四口生活幸福美滿。

陳雅思參加16年港姐奪得季軍，同屆冠亞軍為馮盈盈及劉穎鏇。（IG：@bonnieschan）

陳雅思嫁大馬首富孫仔成「千億孫新抱」，婚後育有一對雙胞胎兒子。（IG@bonnieschan）

李美慧嫁百億富商現身名校為愛女打氣

曾有TVB「御用宮女」之稱的2006年落選港姐李美慧（Vivi），2018年與年長25歲的百億富商曾文豪結婚，婚後育有一女一子，並淡出娛樂圈專心相夫教子。雖然當年這段「父女戀」一度引來外界熱議，但兩人結婚8年來用行動證明恩愛。早前李美慧便與老公一同現身赤柱傳統名校，親自為愛女比賽打氣，全程陪伴在側，生活低調而溫馨。

李美慧婚後育有一女一子。（IG@vivi326）

丁子田嫁時尚貴公子定居上海

2018年港姐季軍丁子田（Sara）本身家境富裕，2020年約滿離巢後淡出幕前，並於2023年在意大利佛羅倫斯與國行集團太子爺吳杰龍（Paul）舉行豪華婚禮。婚後丁子田隨夫定居上海，去年底更順利誕下愛女榮升人母。不過她沒有選擇做全職少奶奶，反而轉行加入英國地產公司擔任物業顧問，協助香港及內地客戶投資倫敦物業，更每年飛往倫敦與團隊聚會，家庭與事業同樣得意！

丁子田自參選香港小姐競選後呼聲極高獲捧為大熱，但最後只屈居季軍（梁碧玲攝）