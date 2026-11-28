容天佑結婚1周年罕曬富貴妻火辣泳照 億萬駙馬昔日竟窮剩40元
撰文：小白
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無綫（TVB）上位小生容天佑與圈外富家千金扶天恩（Winnie）結束8年愛情長跑，於去年11月拉埋天窗，轉眼間兩人便迎來結婚一周年紀念！近日兩公婆在社交平台高調分享貼面合照放閃，扶天恩更罕有大派火辣福利，一口氣上載多張性感泳照慶祝！
結婚一周年撇低愛女享二人世界
相中只見她身穿一件米色貼身連身泳衣，大方展示白皙滑嫩的美背與極致迷人的「葫蘆身材」，曲線玲瓏甚為吸睛！而這趟浪漫的一周年紀念之旅，兩夫妻更刻意撇低寶貝愛女，全情投入享受久違的二人世界甜蜜時光，羨煞旁人！
容天佑去年大婚時之所以全城矚目，全因太太扶天恩家世極度顯赫！據悉女方家族經營龐大的珠寶首飾批發生意，外公做玉、阿姨做翡翠、爸爸則做鑽石首飾批發，當年過大禮時豪華金器擺滿整張大圓桌，極盡奢華，令容天佑一舉被網民封為「億萬駙馬」！面對外界將焦點放在女方家底，容天佑曾大方回應指自己毫無壓力，更霸氣公開承諾會用「龐大的愛」來回報太太及其家人，以實際行動證明自己對妻子的深情與擔當！
容天佑昔日戶口窮剩40元
事實上，入行逾10年的容天佑過去曾歷盡星途起伏與辛酸！他曾坦言在事業最低潮時期，銀行戶口窮到只剩40元，連基本開飯生活都成問題；在感情方面他曾與女星林穎彤（Bella）有過一段兩年情，無奈最終盛傳遭女方母親嫌棄窮困而「棒打鴛鴦」。
不過正所謂「莫欺少年窮」，容天佑憑藉一腔熱血近年逐漸在無綫嶄露頭角，從《法言人》中飾演見習師爺「Tony仔」飛踢馬國明令人眼前一亮，到《隱形戰隊》的精彩打戲，再到《逆天奇案2》飾演O記警察「口水言」，戲份越來越吃重！
如今成家立室兼榮升人父的他，事業更迎來全新高峰，早前正式長駐TVB處境劇《愛．回家之三代同糖》，並飾演跨世代公司 CEO「高冠一」，角色成功入屋大受歡迎，總算吐氣揚眉！