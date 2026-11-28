無綫（TVB）上位小生容天佑與圈外富家千金扶天恩（Winnie）結束8年愛情長跑，於去年11月拉埋天窗，轉眼間兩人便迎來結婚一周年紀念！近日兩公婆在社交平台高調分享貼面合照放閃，扶天恩更罕有大派火辣福利，一口氣上載多張性感泳照慶祝！



容天佑於去年11月27日與拍拖8年的女友扶天恩（Winnie）拉埋天窗（於麗思卡爾頓酒店舉行婚禮）。（IG@yungtinyau）

二人現育有一女。（IG@yungtinyau）

結婚一周年撇低愛女享二人世界

相中只見她身穿一件米色貼身連身泳衣，大方展示白皙滑嫩的美背與極致迷人的「葫蘆身材」，曲線玲瓏甚為吸睛！而這趟浪漫的一周年紀念之旅，兩夫妻更刻意撇低寶貝愛女，全情投入享受久違的二人世界甜蜜時光，羨煞旁人！

容天佑與扶天恩為慶祝結婚一周年，緊緊相擁貼臉自拍。（IG@yungtinyau）

容天佑結婚1周年大放閃。（IG@yungtinyau）

容天佑去年大婚時之所以全城矚目，全因太太扶天恩家世極度顯赫！據悉女方家族經營龐大的珠寶首飾批發生意，外公做玉、阿姨做翡翠、爸爸則做鑽石首飾批發，當年過大禮時豪華金器擺滿整張大圓桌，極盡奢華，令容天佑一舉被網民封為「億萬駙馬」！面對外界將焦點放在女方家底，容天佑曾大方回應指自己毫無壓力，更霸氣公開承諾會用「龐大的愛」來回報太太及其家人，以實際行動證明自己對妻子的深情與擔當！

容天佑老婆扶天恩大騷白皙美背。（IG@winniefu）

扶天恩大曬極致玲瓏的身材，相當吸睛。（IG@winniefu）

扶天恩少女感十足。（IG@winniefu）

容天佑昔日戶口窮剩40元

事實上，入行逾10年的容天佑過去曾歷盡星途起伏與辛酸！他曾坦言在事業最低潮時期，銀行戶口窮到只剩40元，連基本開飯生活都成問題；在感情方面他曾與女星林穎彤（Bella）有過一段兩年情，無奈最終盛傳遭女方母親嫌棄窮困而「棒打鴛鴦」。

容天佑曾坦言在事業最低潮時，窮到只剩40元。（葉志明攝）

不過正所謂「莫欺少年窮」，容天佑憑藉一腔熱血近年逐漸在無綫嶄露頭角，從《法言人》中飾演見習師爺「Tony仔」飛踢馬國明令人眼前一亮，到《隱形戰隊》的精彩打戲，再到《逆天奇案2》飾演O記警察「口水言」，戲份越來越吃重！

丁子朗、容天佑、焦浩軒、姚宏遠在《解決師》中飾演學生。（劇照）

容天佑在《解決師》中與丁子朗一起飾演欖球隊隊員，憑着青春活力的一面吸引不少人關注。（IG@yungtinyau）

如今成家立室兼榮升人父的他，事業更迎來全新高峰，早前正式長駐TVB處境劇《愛．回家之三代同糖》，並飾演跨世代公司 CEO「高冠一」，角色成功入屋大受歡迎，總算吐氣揚眉！

容天佑正式長駐TVB處境劇《愛．回家之三代同糖》。（IG@yungtinyau）