新疆棉花｜陳奕迅張鈞甯彭于晏與adidas割席涉毀約恐需巨額賠償

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-03-26 19:41

眾多國際品牌因為「人權問題」拒用新疆棉花，引爆大陸全面抵制，更有超過40位明星立刻自砍代言急忙切割，像是彭于晏、張鈞甯、陳奕迅等藝人，向adidas終止合作，許光漢則是立刻跟CK、Puma解約，而adidas跟NIKE股價下挫，市值蒸發百億。

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藝人陳奕迅和adidas合作十年，如今果斷解約切割，發聲明「堅決抵制汙名化中國的行為」，全因H&M因「人權問題」拒用新疆棉花，事件發酵，adidas也被挖出曾有相關聲明。

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跟adidas長期合作的張鈞甯、彭于晏，以及大陸當紅小生易烊千璽等人也火速切割，超過40位藝人群起抵制，被點名的品牌還有NIKE、PUMA以及CK等眾多國際品牌。

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身為PUMA、CK代言人的台灣藝人許光漢，同樣發聲明解約，還有代言Converse的歐陽娜娜，以及Burberry的周冬雨，通通自砍代言。小豬羅志祥更是趁著這一波轉發「支持新疆棉花」。

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大陸商務部發言人高峰：「中國消費者已經用實際行動做出了回應。」而當中提及消費者用「行動」回應，無非就是抵制，拒買，也讓外界好奇東京奧運即將到來，大陸國家隊是否會全體穿著國貨參賽呢，至於藝人解約是否需要付天價賠償金，大陸更有律師指出，因為涉及「國家利益」藝人可以解約不必承擔賠償責任，而adidas的股價在25日隔夜大跌6.1%，NIKE則是下挫3.4%，蒸發超過百億人民幣，但大陸網友不以為然，仍希望這些外企趕快撤出，風波持續延燒。

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