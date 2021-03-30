陳凱琳兩姊妹沒因外貌而傷感情︰我哋屋企嘅關係我哋自己知

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-03-30 18:15

藝人陳凱琳（Grace）於周二（30日）出席潔淨防護用品活動。講到近日孖生細佬Derek簽紙結婚，Grace接受《香港01》訪問時回想當日的情況，當時心想：「好啦！我個細佬終於大個仔啦！而家真係要成家立室啦！」她透露原來Derek跟現在的另一半拍拖已有一段日子，在決定結婚前，有向Grace取經，問她怎樣才認定對方是結婚對象，Grace的回覆是：「當你覺得呢個真係可以同你行一世嘅一個人（就可以）。」

被問到已有兩個寶貝仔的Grace會否想追個女，她笑說︰「好似生極都有下一個咁，生完一個（問）幾時生第二個，生完第二個（問）幾時生個女。」又說︰「其實我而家覺得好開心㗎喇，兩個仔已經令到我哋屋企充滿好多嘅娛樂同氣氛，尤其是仔比較活躍啲，所以暫時嚟講我覺得好圓滿啦已經！」（陳順禎攝）

被問到Grace會否跟Derek分享夫妻相處之道，她就覺得每對夫妻都不同，人人性格不一樣，「最緊要係佢哋兩個性格有共通，佢哋知道點樣去同大家溝通，點樣去互相遷就，其實呢個係最緊要。」講到Derek的另一半Wing，Grace對她讚口不絕，大爆跟父母也一樣「好鍾意佢」，她表示好彩Derek回香港後認識了Wing，她令Derek變得更成熟。

Grace笑言大仔Rafael不但沒有抗拒戴口罩，反而提醒她出街要記得戴口罩。（陳順禎攝）

近日有報道指Grace的家姐陳凱晴 （Joyce）曾因妹妹Grace長得漂亮而感到自卑，在Grace當選港姐冠軍後，有傳媒發現陳凱琳家姐陳凱晴曾在社交平台吐苦水，以「妹妹生得那麼漂亮，你會妒忌嗎？」為題撰文，幸好Joyce長大之後解開心結，認為妹妹擁有美貌，自己亦擁有創意，無需作任何比較。 Grace聞言即說冇，但直言有看過相關報道，她補充：「我覺得人哋寫啫，當然我哋屋企嘅關係其實我哋自己知，我哋係好好嘅關係，我又覺得唔需要咁樣澄清，因為如果當每一件事你都刻意再講時候，就可能會更加發大去做，但其實我哋屋企嘅感情係真係好好嘅！」

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