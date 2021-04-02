乘風破浪的姐姐2︱中港天后合體輕鬆贏　張栢芝旁白表演網友激撐

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-04-02 17:30

內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐2》今（2日）進行第五場總決賽PK戰，兩組姐姐將會進行三輪組合對決，首先對決的就是聲樂方面的三人合唱，楊丞琳組就大玩突破唱廣東歌《分分鐘需要你》（742票），還邀請張栢芝助攻在歌中加入旁白的環節，可惜仍然不敵兩大天后那英、容祖兒組合唱的《達爾文》（917票），兩組表演足足相差175票，差距非常大。

兩組姐姐今進行第五場總決賽PK戰。（《乘風破浪的姐姐2》微博圖片）

歷經三個月時間一路過關斬將，兩組姐姐好不容易進入到總決賽，於是在第一場聲樂對決戰中，她們就大玩情感路線唱紓情歌去感動觀眾。楊丞琳、周筆暢、楊鈺瑩就大玩突破唱廣東歌《分分鐘需要你》，她們三位均身穿白色系服裝上陣，一開口唱歌就立即帶觀眾進入情境中，特別讓人有一種清純、簡單的感覺，在音樂伴奏過程中還邀請張栢芝加入，全程用廣東話講出內心說話：「多謝你，陪伴了我40年，因為你令我懂得人與人一段情，心與心一場緣，珍惜該珍惜的，擁有該擁有的。每個女人都像一朵獨特的花，這麼多年，我一直沒有忘記，蒲公英教我好多智慧，就是風吹則飛揚，風平則靜安。」沙啞的聲音充滿歷練感，讓不少觀眾非常感動，整段表演充滿情感。

楊丞琳組唱廣東歌《分分鐘需要你》。（影片截圖）

張栢芝的表演感動不少網友。（影片截圖）

雖然《分分鐘需要你》的表演非常好看，但那英組完全無懼，那英、容祖兒、陳梓潼就為大家帶來《達爾文》。她們三人身穿黑色系上陣，同楊丞琳組形成強烈對比，身為專業歌手的三人一開口已經聽到大家耳朵懷孕，三人音色各自有特色，中途還展現和音技巧，三位聲音合體充滿治癒感，連導師們都連聲大讚：「選得好特別有感覺。」最後在觀眾的投票下那英組輕易獲勝，而楊丞琳組就只獲得742票而已。

那英、容祖兒、陳梓潼合唱的《達爾文》非常動聽。（影片截圖）

最終奪得高票大家超級開心的。（影片截圖）

楊丞琳組合唱的《分分鐘需要你》雖然輸了，不過該表演卻引來不少網友喜歡，特別是張栢芝的旁白表演環節。事關她的聲音有一種歷練感，娓娓道來將她的歲月故事吟唸出來，真摰既溫柔非常有魅力。不少網友亦替她們組只奪得742票不值，揚言起碼都要超過850票。而此次表演的分數只是佔一部份而已，還有兩大部份將在下一期節目播出，我們就拭目以待。

張栢芝好緊張。（影片截圖）

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