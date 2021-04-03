扮姜濤後被姜糖討伐　鄧智堅專注新節目：冇太focus喺呢啲聲音

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-04-03 18:10

鄧智堅因為在三月底的無綫（TVB）「超級綜藝 隆重登場」記者會上以「薑蓉」身份扮演MIRROR主將姜濤，而遭不少「姜糖」（姜濤粉絲專稱）和網民「洗版」式討伐，而節目環節中有份參予的麥美恩和馮盈盈也被網民指表演的言詞不恰當。今日（03/04）鄧智堅出席新節目《好聲好戲》拜神錄影活動，接受《香港01》訪問時正面回應了此事。

鄧智堅扮姜濤。（直播畫面）

+ 6 + 6 + 6

他說：「我知道大家評語，但近來都忙緊《好聲好氣》，所以知道就得，我都知好多人好關心，同我喺社交網站講嘅一樣，每一次演出我都會檢討返，一定有啲嘢可以做得好啲或者溝通得好啲，就算冇呢個評語我自己都會檢討。（會唔開心？）我諗會有啲唔習慣，但我好快我要專注精神喺兩個新節目，始終要準備嘅嘢好多，冇太focus喺呢啲聲音。」

專注自己新節目。（葉志明攝）

會否擔心影響自己的舞台劇演藝事業？「今次嘅事件同我舞台劇，我又唔覺有直接關係，同埋我相信用時間同行動，觀眾會知，只要你買飛入嚟睇就知我做緊咩嘢。我反而好多同行關心問候，亦令我關心咗佢地多咗，因為疫情對舞台界都好大影響，係多咗問候。」

很多觀眾都想知道，當日的安排是自己即興還是跟劇本去做呢？他說：「其實嗰日係一個介紹，裡面唔同嘅環節，包括扮人，大家咁啱焦點咗喺嗰度，所以有咁嘅效果。我唔會自己放到好大，我最重要面對自己新嘅節目，同埋呢個疫情令呢個行業有好大轉變，咁啱有新節目，不如諗點做好佢。（會唔會再扮姜濤？）我諗二次創作或者扮嘢喺香港係一個流行文化，都做咗好耐，扮歌手係一個元素我覺得應該仲會有扮嘅可能性，點扮或是題材角度可以再諗吓。」

即係有可能再扮姜濤喎。（葉志明攝）

同場加映：林宣妤入行短短四年如何得到李澤楷欣賞？ 睇下圖話你知！