台鐵太魯閣號出軌｜美女主播爆seed鬧：聽厭了天佑台灣，是人禍！

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-04-05 19:30

清明連假期間發生台鐵太魯閣號事故，新聞主播廖芳潔忍不住有感而發吐露心聲「人禍就是人禍，不用試圖歸咎於不可抗的因素」。

美女主播也忍不住爆seed：天佑台灣這四個字真的已經聽倦了（點圖看看原文及廖芳潔照片）👇👇👇

+ 5 + 5 + 5

廖芳潔3日在臉書發文提到「不論職涯中播報了幾千幾百次大大小小災難新聞，都沒有辦法不波動情緒。天佑台灣這四個字真的已經聽倦了」，看到這次太魯閣號事故，她更是痛心表示：「不論是剎車系統出問題、還是工程車駕駛根本沒拉手剎車，那輛工程車就是很奇怪地在停工日出現在那裏、停在不該停的斜坡、最重的車頭朝下方停。」

「不論是台鐵該負責管理外包商的單位、或是這位差不多先生，可能都沒有想到，每一個人的『差不多』加起來就是這麼嚴重的後果。」最後她更強調「小螺絲真的很小，但沒有一個可以鬆。但願慘痛的意外能讓每一個漫不經心的人都學到教訓」。

【延伸閱讀】音樂系少女坐上死亡列車殞命 原定下月公演 曾算命有95歲（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 10 + 10 + 10

【延伸閱讀】台鐵太魯閣號出軌｜花蓮外賣員不接單 集體載物資送災區暖哭網民（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 11 + 11 + 11

延伸閱讀：

福原愛缺席 江宏傑為2歲兒慶生：給你百分之兩百的愛

看太魯閣號事故新聞落淚 張惠妹：常載我回家的那條路

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】