調教你MIRROR｜姜濤出面勸退私生飯變磨心　AK：係12人嘅集體行動

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-04-06 23:30

MIRROR 12子周二（6日）齊人出席《ViuTV5周年：繼續向前》台慶，並帶來新歌《WARRIOR》的演出，氣勢十足，更獲是日嘉賓杜琪峯大讚：「比我想像中好，我好少去演唱會，但又覺得（佢哋）幾OK！」Lokman（楊樂文）指是很大的鼓舞：「打咗個冷震！」Tiger（邱傲然）又表示這是第一次見到杜Sir真人：「好鍾意睇佢嘅戲，到而家新年仲會睇《嚦咕嚦咕新年財》，所以佢輕輕讚我哋已經會記一世。」

ViuTV五周年︱杜琪峯公然𢯎撈 大導演唔識MIRROR：比我想像中好

MIRROR齊人出席《ViuTV5周年：繼續向前》台慶，並帶來新歌《WARRIOR》的演出（梁碧玲攝）

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談及近日拍攝《調教你MIRROR》時受私生飯滋擾一事，隊長Lokman坦承：「會有少少影響拍攝，都會擔心佢哋嘅安全。」他又表示今次拍《調教你MIRROR》為真人騷，與以往的拍攝會有不同：「真人騷需要投放好多自己嘅感受、真實嘅情緒，有陣時都需要空間，所以都希望有公開活動先見面，希望今次畀番少少空間我哋拍攝更好嘅節目，所以就同粉絲溝通。」

談及近日拍攝《調教你MIRROR》時受私生飯滋擾一事，隊長Lokman坦承：「會有少少影響拍攝，都會擔心佢哋嘅安全。」（梁碧玲攝）

姜濤亦澄清彼此之間的一些誤解：「有粉絲誤會我哋攞佢哋嚟做節目效果，呢個係需要澄清，我哋唔會拎自己嘅粉絲嚟開玩笑，當時亦都有同團隊商量過點樣去面對呢個突發狀況，所以我哋都主動企出嚟同Fans講，希望喺工作嘅情況下唔希望大家阻礙到我哋工作。」他又提到當時語氣較平時嚴厲：「可能自己當時嘅語氣重咗少少，都希望同粉絲講聲唔好意思，始終當時太突發，我亦相信每一個粉絲都係懂事嘅。」

姜濤相信粉絲是懂事的。（梁碧玲攝）

至於會否覺得被推舉面對問題而成為磨心，姜濤就連忙指不會，Lokman與Anson Kong（江𤒹生）亦想當有義氣指二人當時亦有份發話，AK說： 「呢個係我哋12人嘅集體行動，唔係姜濤單方面意願，如果要12個都要一齊俾人鬧，呢個係我哋12個嘅責任。」

姜濤早前更透露有逾規越矩的粉絲嚴重到會敲家門，Lokman回應道：「公道啲講句，我自己覺得敲門係有少少過火，始終都係私人地方，無啦啦有陌生人敲你屋企門都會覺得困擾；所以都希望大家明白，有時好想知道我哋嘅生活，我覺得都要有尊重、畀番少少空間大家。佢（姜濤）唔開心又表現得唔好，咁你哋都會唔開心。」