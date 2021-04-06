梁祖堯不在意MIRROR粉絲開火炮轟：我又唔係靠佢哋搵食

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-04-06 22:35

梁祖堯與MIRROR經理人花姐（黃慧君）周二（6日）出席《ViuTV5周年：繼續向前》台慶，談及MIRROR與梁祖堯近日在梅窩拍攝《調教你MIRROR》，拍攝進入第5天，梁祖堯分享了一些心聲：「MIRROR 12個係盲婚啞嫁咁樣執返嚟做一個組合，佢哋成長背景、價值觀、性格唔同係必然，今次好難得係有一個機會佢哋可以一齊生活、上啲Workshop、夜晚一齊傾下偈，坦白講我自己唔係做咗好多嘢，但唯一要求就係掉低曬所有偶包、做個真實嘅自己，唔好當綜藝節目咁樣拍，所有說話都照講，寧願最後有啲嘢唔想出街就唔會出，最後淨返幾多嘢可以出街真係唔知。」梁祖堯與MIRROR經過相處數天後直認：「呢12個仔係好抵錫！」

梁祖堯指：「我同佢哋冇利害關係，只係衷心想認識呢班朋友。」（梁碧玲攝）

梁祖堯與花姐又談及拍攝時受私生飯滋擾的事：「如果Fans畀多啲空間佢哋就可以喺節目裏面見到佢哋真實嘅一面，相反如果每一刻都圍住，佢哋知道要畀嗰個面口，就唔係最真實嘅自己。」花姐怕粉絲誤會梁祖堯繼而道歉，梁祖堯笑言：「我點會因為呢啲嘢唔開心，老實講我又唔係靠佢哋搵食；如果大家睇完節目就會知道點解佢哋要咁樣做，我哋而家講乜嘢都冇用、覺得係解畫，節目會6月出街，大家就會知道真相。」

MIRROR梅窩拍節目遭粉絲跟蹤 花姐飽受批評IG發文親自解畫

MIRROR GO｜私追「姜糖」大反擊 還原「事實」與花姐版本差別大

MIRROR經理人花姐在《全民造星III》見證梁祖堯的實力後，決定邀請這個神級老師幫一幫MIRROR：「佢畀到愛同安全感人，令MIRROR可以放心表達真我。」（梁碧玲攝）

近日私生飯的話題在飯圈鬧得沸沸揚揚，花姐又不忘替MIRROR的粉絲澄清：「其實只係小部份粉絲行為，我驚大家因此誤會MIRROR啲Fans好曳，我眼見大部份粉絲都好乖，我見過一班粉絲一齊跟嘅時候，其中一位行動唔太方便其他人都會幫手。」

梁祖堯認同指收到2、3個狠毒的DM，但其餘80、90個都是表示對事件的理解、更倒過來安慰他；花姐更在這件事中見證姜濤的成長：「以前大家見到佢好內斂，有咩事都靠我哋、兄弟去解決，但今日佢企出嚟去講呢件事，Fans應該替佢開心。」