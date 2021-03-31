許廷鏗宣布進軍台灣樂壇　無懼從零出發：反而我享受重新開始

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-03-31 19:25

許廷鏗（Alfred）與華納唱片合約完結後，周三（31日）首次以獨立之姿出席品牌活動，面對外界的眾說紛紜他表現得十分自如：「太多唔同嘅猜測，其實都冇乜值得擔心，好似大家轉工咁，而我一直都有自己嘅團隊，對我嚟講工作模式分別不大。」Alfred亦堅決表示謹遵合約精神，粉碎外界指私下接工作的謠言：「可能我另外一個專業係專業人士（指牙醫），我從來都最重視合約精神，呢個係我唯一值得澄清嘅部分，對待我嘅工作冇唔專業嘅地方。」

Alfred指這也是個機會讓自己跳出舒適圈：「我諗我條命係咁，有好多可能性好似都叫緊我去打破Comfort Zone。」（葉詩攝）

Alfred今年在叱咤頒獎禮奪得男歌手金獎，在樂壇佔一重要席位，在與華納完約後，問起有否收到其他公司的邀約，Alfred笑言：「未去到邀約咁嚴重，始終行內人大家都有問候，都係關心話撐住我為主，我諗呢個都係做咗十幾年，都可以嘉許一下自己嘅人緣。（樂小姐邀請返星夢？）樂小姐都叫睇住我大嘅經理人，都有聯絡同互相慰問，我都有慰問佢所有一切還好嗎？始終TVB都有新嘅發展，人哋湊大我，我都需要大個去照顧人感受。」

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至於日前有報導指Alfred將會沉澱半年，專注於牙醫的工作，他就哭笑不得地解釋：「我都唔知喺邊度傳出嚟，不過我重組團隊的確需要一啲時間，但冇話一定係半年，其實我不嬲都做緊牙醫，一直都冇停過。」回歸自由身的Alfred坦言比之前更忙碌：「可能開拓咗新嘅可能性，客戶嘅邀請亦都多咗，坦白講我都估唔到大家嘅支持力度係咁大，對於我嚟講呢啲支持緊要過模式。坦白講，而家冇一個穩贏嘅模式；我都期待新嘅單位招手，可能有超乎大家想像嘅轉向。」就如Alfred最新與強尼合拍啤酒廣告，這也是大家意想不到的：「咁我都開始大個仔喇！我冇限制自己嘅可能性，亦借呢啲機會畀大家見到許廷鏗嘅多啲面向。」

Alfred在建立新里程碑的同時，卻不急於出新的音樂作品，反而正在精心籌備一個Project，希望大家靜心期待。（葉詩攝）

Alfred去到這個高度，大可安於現狀，不過正如林夕的歌詞所寫「日日夜夜浪浪蕩蕩在命途裡／奮力去追／要討好哪些誰／浩浩瀚瀚順順利利／就算敢失去／怕要得到允許」勇於步出舒適圈後的許廷鏗沒有半點《慌》，反而更清楚自己接下來的路徑，也希望從零開始到台灣樂壇闖蕩一下：「兩年前已經有呢個意向，一直都籌備緊，但因為疫情嘅關係要重整步伐，而呢件事一直都喺心入面。」他又不怕從零開始：「反而我享受重新Buildup，我唔係要帶住香港固有嘅成績、或者大家對我嘅支持去探索呢個新地方；坦白講我之前去得好密，佢哋對於香港發生嘅事情、音樂圈都有好奇，唔係話對港星好眷戀，而家個年代已經唔係咁。」