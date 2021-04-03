姜濤私生飯嚴重到上屋敲門　極端姜糖：捧得紅你都可以踩低你

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-04-03 14:45

男團MIRROR的人氣以破竹之勢增長，除了廣告、代言接到手軟、處處都能看到各成員的蹤影；5月在九展開足6場演唱會仍一票難求，票價更一度被炒高3－4倍，足見其炙手可熱的程度，當中以姜濤的人氣最旺盛，在IG擁逾16萬粉絲，今年過去短短3個月已接逾20廣告，吸金力驚人！不過隨着人氣而來的還有令人頭痛的私生飯問題，據悉MIRROR成員近日正忙着拍攝新一季的《MIRROR GO》綜藝，卻引來一堆私生令拍攝無法順利進行，姜濤亦首當其衝去面對，及後他更在TG群組寫下長文，道出受私生之苦的心聲。

姜濤坦言備受私生問題困擾（IG／＠keung_show）

姜濤首先道出事情的來龍去脈：「抱歉今天在私追的問題上和大家說了一些比較重的話，知道令一些粉絲們心裡難過，再次感到非常非常的抱歉。首先想向大家解釋一下為什麼今天要特意和全隊一起站出來和一些私追的粉絲說這些話，因為今天拍攝的現場，我的私追粉絲佔大多數，所以團隊最後決定也把我叫出來向大家解釋。」

他又體諒粉絲的心情：「知道一些私追的粉絲肯定非常的辛苦，身為你們的偶像，自然是非常的開心可以有你們在我的身邊一直的陪伴，但有時候無可避免你們真的會影響到工作，尤其是這一次《MIRROR GO》綜藝的拍攝，今天一整天的行程節目組都暫停拍攝了，因為需要的內容大部分都是外景，而且覺得你們的存在確實會影響到整個拍攝，並且可能會令你們本身有危險，當時也對整個節目組也感到非常抱歉。」

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姜濤自言一直受私生問題困擾：「其實一直以來部分的粉絲們都會在我工作環境中或是我私底下的生活中私追，其實真的造成了我身邊工作人員或朋友的困擾，甚至我收到我家裡人的通知，說有一些粉絲甚至會上樓敲我家的門...當時真的造成我家裡人極大的困擾和擔憂，以上說的種種也是希望你們真的理解並原諒我今天所做的一切。」他又苦口婆心：「我始終百分之百的相信你們，始終相信你們所做的一切都是因為愛我，也始終相信作為你們的偶像，我有這個責任去教好你們、保護你們。再次的，辛苦大家了！我愛大家！」

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姜濤此舉引來部份情緒過激的姜糖不滿：「姜糖捧得紅你，都可以踩低你！」亦有私生聽完偶像一席話仍不思悔改：「最愛私追姜濤，最愛私底下見到姜B！」不過一眾網民就力撐姜濤，指責私生粉絲行為越矩兼過份：「姜濤已經講得好有禮貌」、「畀返啲空間人啦」、「乜鬼私追嘅粉絲，私生就私生啦，姜濤真係唔洗同呢啲自稱係fans嘅人道歉，私生不是fans」、「其實佢好大壓力，公司成日鬧啲fans佢都好維護。成日上水道歉，佢好重視fans，不過今次拍節目，要加個咁既環節，其實姜濤都好難受，見到佢喺telegram typing左好耐，佢真係好好仔」與此同時，亦有網民指經紀公司辦事不力：「好心Viu就俾多少少錢請人保護下佢地，話晒依家都叫做Viu一哥」