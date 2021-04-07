北京奧運開幕成名童星已21歲　林妙可無修圖照曝光超崩壞

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-04-07 20:00

還記得在2008北京奧運會開幕儀式上唱《歌唱祖國》的小女孩林妙可嗎？當年只有9歲的她已經長得亭亭玉立了，不過外表就屢被指崩壞，完全失去了當年的靈氣。現年21歲的她近日就獲邀出席某活動，沒想到比起從前更為發福，身上散發濃濃大媽味，掀起廣大討論。

林妙可因為在奧運會上唱歌而出名。（影片截圖）

從曝光的照片所看，林妙可的外型整體上看起來似乎比起從前更肥胖一些，特別是她的臉部明顯地沒有輪廓線條，臉頰部位肥嘟嘟的，臉型圓潤且帶油光，頭圍似乎比較大同身體比例不符，所以整個人看上去有些「頭大身細」的感覺。

另外，她身穿深藍色連身裙出席活動，被指打扮成熟非常老土，完全不像一位20歲出頭的青春少女打扮。雖然年紀小但同旁邊兩位女士站在一起，幾乎零違和感，所以有網友就直指她像大媽，一點兒星味都沒有。

林妙可被指大媽味濃。（微博圖片）

事實上，林妙可亦似乎知道有好多網友對她的身材作出批評，所以她曾有一段時間努力減過肥，亦在節目上講過：「我真的是在減肥，多一點運動這樣子。」眼見她年初在微博post的自拍照可見，她的臉頰明顯瘦削，呈現小V臉，但現時看起來又肥胖不少，不禁令人想到她極可能屬易胖體質型。

年初上貼的照片臉頰明顯瘦削。（林妙可微博圖片）

作為家喻戶曉有「中國第一童星」之稱的林妙可，同同樣是童星出身的前輩比較，她無論長相還是學歷都慘輸。因為翻查資料得知，許多童星都是畢業於著名藝術大學「北京電影學院」，好似楊冪﹑楊紫﹑吳磊﹑張一山等人。但林妙可則就讀「南京藝術學院」，據指當年她報考「北京電影學院」時，就在初試落榜了，無緣做楊冪的師妹，而現時內地不少年輕花旦﹑小生都是來自三大著名藝術大學（《北京電影學院》﹑《中央戲劇學院》﹑《上海戲劇學院》），所以即將畢業的林妙可到底未來前途如何亦是大家所關注。

林妙可現就讀「南京藝術學院」。（林妙可微博圖片）