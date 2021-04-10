乘風破浪的姐姐2｜楊丞琳練舞照被笑似冇洗頭　搞笑留言反擊網民

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-04-10 22:45

楊丞琳錄製《乘風破浪的姐姐2》（浪姐2）一路挺進總決賽，在最新一期的公演，楊丞琳分別在五人團《Shadow》、七人團《我》都有精彩的表現。而她日前在IG分享練舞照，重申重度練舞導致頭髮溼漉漉，卻被粉絲笑虧是「沒洗頭」，鄭重澄清：「我不允許自己有洗頭的時候被說沒洗，聽到沒有！」打趣自己是不愛洗頭還不讓人說的姐姐，笑翻粉絲。

在《Shadow​》演出中，楊丞琳一身黑色中空勁裝，一邊唱跳、一邊爬鐵架，她表示：「平時很難有機會上這個架子，有點像跑酷的感覺去呈現表演。」讓背跟手臂都比較沒有力氣的她吃足苦頭，只能靠蠻力和意志力撐住，公演的時候甚至拉傷了右邊的筋和肌肉，她苦笑著說：「第五公演就是身體沒有停止的痠痛過。」

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在7人團演唱《我》時，看到一起合唱的隊友淚流滿面對著她唱，讓哭點很高的楊丞琳也一度唱到哽咽，但她表示：「鐵漢如我，很快恢復心情不讓眼淚流下來。」而對於即將迎來成團終局，楊丞琳直言不緊張，要以一個專業、享受的心情站在舞台上，她表示：「我已經是遲到的姐姐了，所以希望成團夜可以有一個圓滿的結束。」 只是她先前於IG留言「希望不會再等三百多天了...疫情趕緊過去吧！下次見」，被粉絲視為破哏「不會成團」的結局。

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