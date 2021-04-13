《寶貝智多星》男星麥哥里高堅40歲做爸爸　BB名字暗藏洋蔥

撰文： DramaQueen電視迷 最後更新日期： 2021-04-13 14:30

《寶貝智多星》男星麥哥里高堅（Macaulay Culkin）當爸了！現年40歲的麥哥里高堅與33歲的Brenda Song本月初迎接兩人的第一個孩子誕生，並將寶貝男嬰以麥哥里高堅已逝姐姐Dakota的名字命名，全名為Dakota Song Culkin。

麥哥里高堅的姐姐Dakota在2008年被汽車撞上，隔日在醫院因重傷不治去世，終年29歲。

麥哥里高堅與Brenda Song多年前因拍攝喜劇電影《Changeland》在泰國片場結緣，接著進一步交往、同居。在小寶貝來到世界前，兩人早已是許多寵物的爸媽，他們養了三隻貓咪、一隻柴犬、幾條魚及一隻藍頭鸚哥。

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兩人在簡短聲明中表示，他們對孩子的到來感到非常喜悅。

麥哥里高堅以童星身分出道，最知名的作品要屬《寶貝智多星》系列。但在此之後，他的聲勢未能持續，被不少網友列為眾多童星崩壞範例中的一員。近年他力圖振作，試著重返螢光幕前，未來將可以看到他演出《美國恐怖故事》第十季，據傳他在戲中會與凱西貝茲（Kathy Bates）有瘋狂的性愛場面。

而有苗族血統的Brenda Song同樣為童星出身，早年以演出迪士尼作品聞名，近年在大小螢幕皆不斷推出新作，包括《Dollface》、《Secret Obsession》等。未來將上映的作品為愛情電影《Love Accidentally》。

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