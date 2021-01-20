《寶貝智多星2》網民建議刪掉特朗普畫面　加拿大率先響應有前科

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-01-20 08:30

美國總統特朗普（Donald Trump）曾客串過多套荷里活電影，其中一套就是經典聖誕電影《寶貝智多星2》（Home Alone 2），當時講到麥哥里高堅跟家人走散而去到一間飯店，當年仍是地產大亨的特朗普剛好客串了一場問路戲，不過在電影上映29年後，有網民發起要求刪走他的戲份。

《寶貝智多星2》特朗普客串畫面在加拿大電視台播映時被剪掉。（《寶貝智多星2》劇照）

特朗普卸任在即，加上早前電影主角麥哥里高堅都表示，同意剪走特朗普戲份，或接納網民提議，換上40歲的自己來代替特朗普，都令「刪戲運動」大為發酵，更有人提議以「換臉」形式後製，只要不用再看到特朗普便是。

當時特朗普在戲中只有短短數秒的鏡頭，也只是回應麥哥里高堅如何能找到大堂。其實早到2019年在加拿大電視台CBC播放時，已被電視台剪走，當局解釋「為了能夠配合廣告播映時間，片子總共被剪掉8分鐘，而且是5年前就已經剪了片子。」不過事後特朗普在Twitter上留言：「這部電影將永遠不會一樣了（只是開開玩笑）。」當時特朗普的支持者完全不接受電視台的解釋。

麥哥里高堅（Macaulay Culkin）同意換走特朗普。（Instagram @ardgelinck）

事實上當年特朗普有機會客串是是因為劇組需要租借飯店，特朗普開出讓他客串一角的條件，導演Chris Columbus亦只好點頭答應，雖然他後來有打算要將這場戲剪走，但由於觀眾反應很好才令他決定保留。不過搞笑的是，當年金酸莓獎便將特朗普列為最爛新人及最爛男配角，可見他人緣向來麻麻。

有網民指出除可以換成麥哥里高堅外，更可換成美國候任總統拜登。（Reuters）

有指除了民眾不滿特朗普之餘，更因為《寶貝智多星2》含有「種族主義的污點」，但有反特朗普的 《華盛頓郵報》專欄作家Alyssa Rosenberg強烈表示︰「《寶貝智多星2》的這段情節應當被視為一部歷史的記錄。」因為特朗普當年能被接受在一部聖誕電影中客串，說明了1992年的美國人覺得他有趣且無傷害的，這就當時美國人對特朗普的看法，應被視為歷史的一部分以保留下來。另外都有網民指出，當年是答應了讓特朗普客串才有機會在飯店拍攝，現在算是違約吧？

或者日後的電影都未必能留下回憶。（劇照）

不過問題延伸到，要是電影業真的如網民所願，開了「抹面」或刪戲的綠燈，此後被社會視為有問題的演員都有機會面臨被「電影文革」的抹面危機，更有網民慨嘆此舉竟然在美國發現，美國的民主自由是否仍然存在？