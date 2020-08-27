《寶貝智多星》麥哥利高堅40歲生日　曾獲封最偉大童星吸毒走下坡

90年代憑電影《寶貝智多星》（Home Alone）爆紅的麥哥利高堅（Macaulay Culkin），曾獲封為史上最偉大的童星之一，當年年僅10歲的他成為家傳戶曉的巨星，可惜往後卻無以為繼，同時要承受成名伴隨而來的壓力及家庭問題，之後更染上毒癮，當初的可愛形象，漸漸被骨瘦如柴的癮君子模樣所掩蓋。

麥哥利高堅出Post提到自己踏入40歲有中年危機。（網上截圖）

不知不覺，麥哥利高堅已踏入40歲，昨日他趁生日在社交網站出Post，問粉絲「想唔想知點為之老？我40了」，大批網民留言表示，難以想像昔日的金髮小男孩已變成一個中佬，但亦不忘祝他生日快樂。

當年《寶貝智多星》太可愛。（劇照）

1990年上映的《寶貝智多星》當年以1800萬美元低成本，換來4億6700萬美元票房，可謂荷里活一大神話，麥哥利高堅的生動演出成為電影的靈魂，亦令他一夕爆紅，兩年後的續集同樣收穫好成績。不過麥哥利之後再無突出作品，踏入青春期的他卻難以擺脫童星形象，加上跟父母為錢失義而要對簿公堂，事業與人生都面臨困境。

當年藏毒被捕轟動一時。（影片截圖）

1994開始麥哥利為集中學業而淡出影圈，相隔多年後重返荷里活，但每次上報幾乎都是負面新聞，18歲突然宣佈結婚，4年後就離異；2004因藏有大麻被捕轟動一時，當時的他骨瘦如柴一副癮君子的模樣，震驚整個荷里活。雖然後來事業與生活都重返正軌，更涉足音樂、及主持等不同界別，但始終無復當年勇。