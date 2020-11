迪士尼計劃拍「史迪仔」真人版、新版寶貝智多星　導演炮轟冇新意

從迪士尼公主系列《美女與野獸》(Beauty and the Beast)、《阿拉丁》(Aladdin)到《花木蘭》(Mulan),甚至是經典動畫《獅子王》近年來都躲不過被「翻炒」成真人版、或改編成寫實化電影風潮,由於迪士尼動畫在全球各個年齡層的影迷都有固定的觀眾基礎,因此不管真人化怎麼拍,都幾乎可以說是100%有迪士尼死忠粉絲會支持。就在這個真人化風潮之下,現在就連 002年的《扮嘢小魔星》(Lilo & Stitch)史迪仔也要「慘遭荼毒」了!

知名媒體《The Hollywood Reporter》在周末就親自確認這個獨家消息,迪士尼計畫下一部要拍攝的真人版《扮嘢小魔星》,目前鎖定了《我的超豪男友》(Crazy Rich Asians)、《非常盜2》(Now You See Me 2)華裔美國電影導演朱浩偉掌鏡,《阿拉丁》製片Dan Lin、Jonathan Eiric 監製,同樣講述夏威夷小女孩妮露與外星生物「史迪仔」之間的可愛故事。

↓↓↓史迪仔慘遭真人化?點圖放大看粉絲自製「史迪仔」真人版概念圖↓↓↓

不過你是否被上面這三張寫實化的史迪仔給嚇到了呢?事實上這目前只是粉絲自製的寫實化史迪仔概念圖!迪士尼尚未曝光官方形象劇照,不過肯定的是動畫的《扮嘢小魔星》進入寫實世界,史迪仔肯定要增加那栩栩如生的毛髮。

↓↓↓點圖放大重溫原版卡通《扮嘢小魔星》劇照↓↓↓

不過大多數影迷都對《扮嘢小魔星》真人版化抱持悲觀看法:「要變星際妖孽了!」、「又一慘遭真人化!」、「會變成食人樹熊」、「荷李活又破壞童年」、「超越迪士尼真人版小美人魚的選角出現了」。

↓↓↓真人版「小魚仙」黑化被炮轟 粉絲意圖護航:黑人來講是美女!點圖放大看真人版《小魚仙》女主角美照↓↓↓

事實上由於迪士尼前陣子也宣布要翻拍新版《寶貝智多星》(Home Alone)喜劇電影系列,原版導演Chris Columbus現在也出面砲轟迪士尼:「就我看來這根本是在浪費時間,重拍有何意義?你不會再一次創造出跟當年相同的奇蹟,這就是不可能的事情,所以何必重啟呢?這就像是迪士尼現在正依樣畫葫蘆地在重拍經典動畫電影,也就是不斷變成真人版的那些作品,我看不出這其中到底有什麼意義?這些題材都早就拍過了啊!去拍屬於你自己的新東西吧!就算搞砸了,至少還是你想出的原創點子。」你是否也認同這位導演的觀點呢?

↓↓↓經典重溫:1990年全球電影票房第三名《寶具智多星》劇照↓↓↓

+ 26 + 26 + 26

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】