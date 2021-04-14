金剛IG澄清肛門膿包非腫瘤　公開手術後現況：剩下小膿包皮而已

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-04-14 22:30

40歲男星金剛（李信樵）去（2020）年8月宣布和女星小嫻（黃瑜嫻）交往中，小倆口愛相隨，還一起在恆春夜市擺攤。然而上月（3月）金剛健康檢查意外發現肛門長了約3公分的腫瘤，準備動肛門廔管的手術，13日凌晨金剛又在社交平台上透露病況，澄清原來並非腫瘤，也曝光最新病況。

金剛13日凌晨在社交平台上發文感謝各界關心，他透露原本已經打算動刀，但中間做了很多功課，也有許多熱心朋友告訴他個人經驗，讓金剛決定多看幾位醫生再做最後決定。

相關圖輯：金剛最後深情告白小嫻超感動！點圖放大看金剛為女友整蛋糕示愛👇👇👇

+ 5 + 5 + 5

金剛說他的症狀是「肛門廔管」，原來健檢發現肛門處那顆3公分的東西並非腫瘤，而是小膿包，「每位醫生都有幫我劃開把膿引流出來，現在已經平坦許多，剩下『小膿包皮』而已，醫生也說膿包越小手術的傷口會越小。」

點圖放大看更多金剛女友小嫻美照👇👇👇

+ 25 + 25 + 25

而這回看的主診醫生也表示，因為現在金剛不會痛，暫時沒影響到生活，因此沒到急迫性要開刀的必要，金剛說：「我最後決定還是暫時先觀察目前的傷口，再來決定是否真的要動那一刀，畢竟括約肌很重要啊！」他也強調知道該面對的還是得面對，畢竟身體是自己的，要粉絲放心。

同場加映：他來自江湖︱恬妞廣東話唔正更受歡迎 盤點8位來自台灣的TVB藝人（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 6 + 6 + 6

延伸閱讀：

台南人小確幸！大夜下班吃鹹粥車禍獲賠 法官：北部人不懂

【本文獲「TVBS」授權轉載。】