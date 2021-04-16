傳「余黨」麥美恩被力捧　認與公司高層多溝通︰好enjoy表達自己

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-04-16 07:30

無綫於周四（15日）舉行myTV SUPER 5周年記者會，藝人麥美恩（Mayanne）出席活動。早前有報道指，一直被稱屬於「余黨」（余詠珊）的Mayanne未有受曾志偉回巢TVB掌管綜藝節目及音樂製作影響，而且工作不斷。除了有份主持重頭節目《開心大綜藝》外，又劇接劇，更有傳她將參演新一輯《巾幗梟雄》，與視后鄧萃雯同場演戲。被問到近來是否反而有更多演出機會，Mayanne回覆《香港01》記者時，透露自己已入行10年，「呢10年其實我覺得我自己真係好彩嘅，同埋自己比較outspoken，我鍾意表達自己意見，同埋鍾意同人溝通，變相好多時候我同無論係公司嘅高層，甚至一啲幕後人員啊，我都好enjoy去表達自己啦，講吓我啲方向，我想做嘅嘢，咁變咗喺個咁舒服嘅溝通嘅情況底下，其實佢哋都好了解我。」

Mayanne覺得自己喜歡與人溝通，表達自己，所以高層會了解她。（梁碧玲攝）

Mayanne續說︰「變咗我嘅機會係一路都有嘅，大家都好清晰嘅，不如畀Mayanne做咗主持先啦，所以頭嗰6、7年大家見到我好努力咁喺司儀啊，主持技巧方面不停咁鍛煉，至到近呢幾年拍劇多咗，一步一步嚟，冇乜特別話要受寵，要特別推我去一個咩位，最緊要係一步一步嚟，同埋佢哋睇到我進步，由小節目、小角色開始做起，見到個戲份，甚至角色愈嚟愈重嘅時候，咁就feel到自己可以慢慢pick up。（係咪會做女一？）女一啊？我劇入面有做女一啊，喺《智能愛人》裏面，其實我有做女一嘅，冇乜所謂嘅，做男一都得㗎。」原因是Mayanne在《智能愛人》裏面演一位電視台藝人。而Mayanne接受其他傳媒訪問時，認稍後將拍攝新一輯《巾幗梟雄》，跟鄧萃雯、黎耀祥合作。

談起「薑蓉事件」，Mayanne表示希望先做好自己。（梁碧玲攝）

早前在TVB記者招待會中鬧出「惡搞姜濤」事件引起一連串迴響，除了扮「薑蓉」的鄧智堅被粉絲攻擊外，當時Mayanne也在場，她在「薑蓉」登場之後突然從後方的人群中衝出來，大大力打落對方身上，並大聲叫對方「收聲啦！」她也因而受到網民留言指責。

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被問到有關事件，她表示︰「無論係好與唔好嘅批評，我覺得做藝員係要聽嘅，意見係要接受，要聽，如果係對個節目同對我演出係有幫助嘅話，我一定會聽，同埋做好自己啦，用行動去將節目同製作去娛樂到觀眾，呢一刻對我嚟講係最重要。（有冇唔開心？）我日日都好開心，因為每一日太多嘢發生啦，我哋要keep住我哋個情緒要穩定，咁我哋先可以專注到做好每一個作品。同埋目前有好多嘢發生，我覺得呢一刻最緊要係把握到我現時手頭上嘅工作。（嗰排自己有冇反思過？）我諗唔好諗以前啦，呢一刻最緊要係做好而家手頭上嘅嘢。」

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同場加映︰麥美恩慘死一幕演技獲讚 入行9年成功上位做綜藝女王

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