「千禧五虎」朱敏瀚不想與MIRROR比較　大讚Edan︰彈琴嗰段好吸引

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-04-15 22:45

無綫於周四（15日）舉行myTV SUPER 5周年記者會，藝人朱敏瀚（Brian）出席活動。有傳無綫會力捧「千禧五虎」，分別是余德丞、丁子朗、羅天宇、周嘉洛和朱敏瀚，Brian接受《香港01》訪問時，感謝傳媒「畀面」，「其實正式嚟講公司冇同我哋講過話呢件事，但係都知道機會會接踵而來，嚟緊都知道自己會開啲咩工，我相信係傳媒自己發酵出嚟，咁我都好多謝傳媒將我列入去。」

近來有傳Brian會被力捧。（梁碧玲攝）

不過入行逾10年的Brian就沒有因此而感到大壓力，他說︰「我都入行10幾年啦，都係抱住個信念就係一係唔接，接咗就盡力做好佢。」而Brian也表示「千禧五虎」只是一個稱號，「無論如何係乜嘢名都好，到最終都係要做好自己，我覺得冇得同以前嘅人比較，以前佢哋太出色，咁我哋就各自各做好自己。」

Brian希望在自己的範疇內努力做好。（梁碧玲攝）

講到近期大受歡迎的MIRROR，有人就將「千禧五虎」與MIRROR比較，Brian覺得大家都是各自在自己的範疇做好，「我哋就做好個電視圈佢，大家都係想唔同嘅觀眾多啲留意吓我哋呢個圈做緊嘅嘢，我覺得大家都喺各自嘅範疇努力緊，咁就冇話一定要比較。（佢哋粉絲攻勢好勁，你有冇壓力？）咁又冇嘅，暫時始終大家範疇唔同，尤其是我拍劇為主，我覺得最緊要就係做好自己，做好自己，當你有表現畀人哋睇到嘅時候，人哋自然會認同你。」講開MIRROR，Brian承認有留意組合，「譬如佢哋近期出嘅歌都有聽，咁我覺得其實好好，因為可能過去咁多年，大家都開始追捧其他地方（嘅星），譬如韓星。我覺得都好開心，能夠出到一隊男團係代表到香港，我覺得係好事。（有冇話特別留意邊個？）咁當然係姜濤啦！同埋最近Edan（呂爵安）首歌好聽，同埋佢彈琴嗰段我都覺得好吸引。」

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