考有Feel｜兩位助手勁靚女　Polly甜美另一位IG相被指激似Jennie

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-04-19 11:00

ViuTV綜藝節目《考有Feel》由小儀（阮小儀）、Edan（呂爵安）和黃奕晨（Dixon）主持，雖然節目的主打是MIRROR和ERROR，不過兩位美女助手「考靚」劉若寶（Polly）和「考正」任寶兒（Rachel）也相當吸睛。

《考有Feel》兩位主持助理都好靚女！（IG@impollylau）

相信大家對Polly較熟悉，事關她在去年有參加過《全民造星III》，晉身40強後被淘汰。現年31歲的Polly主要做Model工作，參加《全民造星III》時，她憑甜美外表吸引觀眾留意，不過外界就認為她未有足夠實力，在比賽初段唱歌全程走音，卻可以入圍，引起網民質疑是否有靚樣就「大晒」。比賽完結後，Polly常出現在ViuTV，有份拍綜藝《囝囝女女730》。

Polly外表甜美可人。（IG@impollylau）

另一位助手Rachel就主要做模特兒工作，較少出現在電視機，不過她的IG有10.2萬粉絲，比Polly的4.5萬更多。剛過了22歲生日的Rachel外表和打扮偏向走歐美路線，不時在IG貼性感相派福利，風格也較冷豔有型。不過她已經名花有主，經常在IG放閃，羨煞旁人。原來，常常有網民留言指她撞樣BLACKPINK的Jisoo和Jennie，於是她早前在YouTube拍片教大家化Jennie仿妝，網民更留言指好似！

Rachel好Fit！（IG@rachel.yam）

點擊下圖看Polly和Rachel的靚相︰

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同場加映，Jennie@BLACKPINK的美照︰