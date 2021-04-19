徐睿知朴敘俊4年前冷漠互動被翻出　粉絲讚男神「果然帶眼識人」

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-04-19 15:00

韓國女演員徐睿知黑歷史接連被爆，控制前男友金正賢，不准他與少女時代徐玄有身體接觸，被標籤為「恐怖情人」外，更藉廣告商割席，形象大插水。近日徐睿知與朴敘俊4年前合作《花郎》的花絮片再被網民翻出，二人冷漠的互動引起熱議。

徐睿知和朴敘俊曾參與韓劇《花郎》，當時徐睿知飾演單戀着朴敘俊的「淑明公主」，但朴敘俊卻一心向着另一女主角高雅羅。被翻炒的花絮片中可見，徐睿知和朴敘俊正在拍攝一場吻戲，停機後徐睿知不小心絆倒。雖然朴敘俊有立場伸出紳士手扶她，可是之後馬上分開，就像刻意保持距離一樣。對比朴敘俊與高雅羅在片場有講有笑，與徐睿知的互動明顯冷淡得多。

徐睿知和朴敘俊於《花郎》中都有親密接觸。（KBS）

可是徐睿知和朴敘俊戲外有刻意保持距離。（KBS）

網民更翻出徐睿知當時的訪問，她講到因角色而無法與朴敘俊變親近，但則大讚劇中演員都很好亦善良。影片再被瘋傳後，不少粉絲大讚男神「果然帶眼識人」。粉絲留言指出朴敘俊大紅前已當過兵亦打過不少工，相對比較閱人無數。徐睿知在出名性格好的朴敘俊面前也無法親近他，估計是徐睿知本性一眼就被對方看清了。

相比朴敘俊與高雅羅則有講有笑，互動有愛得多。（KBS）

按圖逐格睇徐睿知、朴敘俊如何保持距離：

同場加映：徐睿知被爆西班牙留學偷錢去旅行 黑歷史不斷遭廣告商割席