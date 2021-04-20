徐睿知5年前訪問講讀書冇朋友　似被排擠言論再惹人品爭議

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-04-20 15:45

韓國女演員徐睿知因控制前男友金正賢，而被標籤「恐怖情人」後形象插水，她更被爆涉在留學時期偷錢和偽造學歷等，黑歷史不絕。最近徐睿知2016年一個舊訪問再被翻出，講及沒有朋友的言論引起熱議。

徐睿知2016年拍攝《武林學校》時曾接受一電視台訪問，並被提問有關學生時代的回憶。不過徐睿知當時回答對學生時代沒有記憶，表示只記得高考和模擬考試的壓力。她亦講到：「我不是與朋友一哄而上聊天的性格，朋友之間會叫我『老婆婆』。比起配合大家的水準聊天，我較傾向聊升學等夢想的話題。」徐睿知也坦言雖與同學不太合得來，朋友亦只有少數，就像被排擠一樣，但她毫不介意。

徐睿知5年前的訪問引起熱議。（arirang tv截圖）

訪問中，主持人有問到徐睿知現在有否變化，但徐睿知則回答「好像更嚴重，老婆婆的性格好像變得更大」，參與拍攝也很難面對大批工作人員。網民翻出舊訪問後，留言表示覺得徐睿知自少就慣性看不起他人，導致她失去學生回憶，甚至沒有朋友，人品再一次陷入爭議。

徐睿知坦言不會配合大家水準聊天，因此學生時期沒有朋友。（網上圖片）

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