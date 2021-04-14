姜濤廣告接唔停賺夠第一桶金：我已經睇緊樓！

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-04-14 21:41

姜濤與蔡卓妍（阿Sa）拍攝HPV廣告，大讚對方「好靚！」（陳順禎攝）

姜濤周三（14日）與蔡卓妍（阿Sa）拍攝HPV廣告，談起自2021年起工作不斷，首三個月已接逾20廣告，成為娛樂圈炙手可熱的新星，連友台副總經理曾志偉都出言點名邀約。問起姜濤有否細數拍過多少廣告，他就笑言：「我入行開頭會數自己拍咗幾多廣告，因為我驚公司畀少錢我，後尾就發現唔係好計到就放咗，公司畀少錢我都唔會知，但佢哋冇畀少我嘅。」

至於賺到第一桶金想做的事，姜濤不假思索說：「買樓！無庸置疑！我已經睇緊樓！」（陳順禎攝）

以《全民造星》冠軍的身份奪得獎金100萬，及後工作接個不停忙到冇停手，問到是否已賺夠第一桶金，他就推搪道：「好多支票未收到，大家覺得拍咗好多廣告嘅錢我而家都未收到，不過都畀㗎喇，係慢啲。」至於賺到第一桶金想做的事，他不假思索說：「買樓！無庸置疑！我已經睇緊樓！喺《調教你MIRROR》祖堯都有帶我去睇樓，我嘅夢想係買樓！為咗將來可以一層收租、一層自己住。」《調教你MIRROR》，12子對彼此坦誠相對變得更團結，不少成員更落下男兒淚，姜濤更大爆：「得Edan冇喊，呢個冇人性嘅人，講笑佢比較難啲喊。不過無可否認嘅係全部人都好感動，彼此都付出咗好多感情！我哋都愛大家，先會做到祖堯要我哋完成嘅事。」

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