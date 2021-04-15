ChillClub頒獎禮｜傳無綫變陣對撼　AK無懼競爭:想開心可以睇我哋

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-04-15 01:47

MIRROR 12子近日頻頻合體為演唱會造勢，周三晚（14日）參與ViuTV首個樂壇頒獎禮《Chill Club推介榜年度推介 20/21》綵排，問起會否有主場之利，隊長Lokman（楊樂文）指：「有信心一定會表演得好好！今次係人人都有得投票，但啲網民成日都話我哋自己人打自己人，一定有分豬肉，但你夠膽投票的話，（結果）就冇得分豬肉。」不過說起人氣之爭，作為偶像的MIRROR絲毫不輸蝕，甚至贏在起跑線，昨日一眾鏡粉為扭蛋更不惜排足5小時，MIRROR成員也替他們感到辛苦；「大表哥」Stanley（邱士縉）謙虛表示：「幸運地有班粉絲好肯出嚟支持我哋，但係樂壇仍然有好多其他樂迷，我哋未必好有優勢。」

MIRROR12子近日頻頻合體，周三素顏出席ViuTV首個樂壇頒獎禮《Chill Club推介榜年度推介》綵排。（葉志明攝）

談起扭蛋中的即影即有照片價格甚至被炒高十倍至$500元，Lokman就希望大家高抬貴手：「唔係自己喜歡嘅嘢，就轉讓畀啲喜歡嘅人，呢啲快錢好難搵得耐！」副隊長Anson Kong（江𤒹生、AK）亦希望飯圈有愛：「抽到嘅卡未必係自己偶像，同人交換亦都建立咗友誼，反而係同其他鏡粉打好關係嘅一道門，咁就最開心。」

鏡粉為扭蛋排到天昏地暗，Lokman亦率先透露演唱會期間亦會推出周邊商品；AK笑指：「嗰個唔使靠緣份，只要課金就得，簡單得多。」（葉志明攝）

12子預告有一半人除衫

MIRROR將於下月在Star Hall舉行一連六場演唱會，12子異口同聲表示準備得如火如荼，他們亦率先透露箇中精彩演出，AK說：「有6個人會除衫，至於係邊6個人，都係得1/2機會大家估下。」Lokman又爆隊中兩大主唱Ian（陳卓賢）及Jer（柳應廷）會有跳舞演出，Ian淡定表示：「如果係兩三年前要跳舞（作賣點）就會嚇到我哋兩個，但而家已經唔係特別大嘅賣點，都已經駕輕就熟！」Anson Lo（盧瀚霆）大爆Jer以「舞王柳」自居，Jer亦淡定接梗：「AL平時教我唱歌，我教返佢跳舞。」

MIRROR演唱會一票難求，問起會否像Serrini般進行收費直播，Lokman就指因為牽涉部門眾多，實行起來有一定難度，買不到門票的鏡粉恐怕要失望了。（葉志明攝）

回應TVB周日轉陣 AK：大家各有各做！

ViuTV開台短短五年愈做愈有聲色，令無綫也嚴陣以待，TVB與ViuTV之間的電視大戰近來頻頻發生、亦日漸精彩，先有《衝上雲霄大選》硬撼《全民造星III總決賽》，後有改版《勁歌金曲》對戰《Chill Club》，而近日有傳無綫皇牌綜藝節目《開心大綜藝》將加長至兩小時，硬撼周日（18日）舉行的《Chill Club推介榜年度推介》，對於被視為勁敵，AK就回應道：「冇嘅，大家都係各自各做節目，我哋頒獎禮嘅日子一早就定咗，加上兩個節目嘅性質好唔同一個係音樂頒獎禮、一個係綜藝節目，睇下觀眾想睇咩；如果想睇音樂節目就睇我哋呢邊，想開心笑下其實都可以睇我哋呢邊，睇我哋攞獎一樣開心！多謝大家支持，我哋係ViuTV嘅MIRROR！」AK一番發言獲一班好兄弟一致歡呼。