花姐效力TVB 13年直認過檔ViuTV更快樂：原來以前係井底之蛙！

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-04-17 21:39

人稱花姐的黃慧君是現時炙手可熱男團MIRROR、ERROR的幕後推手兼經理人，周五以《尋夢者》為命題接受陳志雲（Stephen）的訪問，談起阿花這個名字的由來，她說身邊的人都不會叫她全名只因曾有算命師傅稱「君」字與她的命格相沖，父母之後都改口叫她阿花。其實花姐的英文名是Ahfa，不過那時無綫（TVB）的同事都不知道怎樣讀，所以都叫她阿花，令Stephen也忍不住揶揄：「算啦，佢哋嘅文化水平係低啲。」

人稱花姐的黃慧君是現時炙手可熱男團MIRROR、ERROR的幕後推手兼經理人，周五以《尋夢者》為命題接受陳志雲（Stephen）的訪問。（YouTube／＠志雲頻道stephenchannel）

花姐亦坦承現時在ViuTV工作，比起在TVB工作的13年更快樂：「嗰時喺TVB做嘢太多框框，原來以前係井底蛙，以為自己識好多嘢，出到嚟就知死喇，原來乜都唔識！」Stephen笑言：「所有TVB人都係咁！因為TVB制度唔同，佢架構大、收視群好多，要冒險少少都難。」花姐及後亦道出深愛ViuTV的原因：「我覺得魯生（ViuTV董事總經理魯庭暉）唔係一個好守規矩嘅人，佢話：『只要你唔令我犯法做咩都得！』」

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花姐透露讀書時經媽媽介紹在廣告公司做PA，90年代、中七考A-Level成績不如預期未能入讀心儀的社工系，一氣之下選擇投身社會，後來閱報見TVB請毋須經驗的剪接員，就盲舂舂去了應徵，負責面試的正是現時的ViuTV製作部副總裁金廣誠，不過當時她呆等金生傾了45分鐘電話，對方收線後只問了一句：「有冇偶像？」花姐只答了劉德華就被請離開，回家中途卻收到獲聘電話。原以為做剪接員，怎料翌日上班才發現職位是PA，就這樣糊糊塗塗入了行，Stephen說：「TVB咁大間公司冇理由咁求其。」花姐答：「真係咁求其㗎咋，乜都冇問我，淨係答咗劉德華就請我！」

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花姐又談起從TVB過檔ViuTV的過程，她說當年離開TVB只是為啖氣：「嗰陣已經做咗《勁歌》一段時間，當時節目換監製，我脾氣差又啱啱升職，覺得自己好叻就同老細嗌交，跟住就走咗。」之後轉職做演唱會導演，由於經常要走埠，那時卻成家立室有了孩子，於是老公希望她穩定下來，金生就介紹她到now TV見工，輾轉展開了ViuTV的監製生涯：「我發現自己唔鍾意安定！」

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