Stanley@MIRROR、Alina情侶檔孖住上：淨係為錢絕對唔係做呢行

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-04-20 21:15

ViuTV電視劇《IT狗》周二（20日）舉行開鏡拜神儀式，MIRROR成員Stanley（邱士縉）及女友李炘頤（Alina，原名李靜蓮），前者在劇中飾演由始至終的奸角，與劇中上司周祉君最多對手戲，而後者則飾演一位人生導師，同時也是一名騙子，二人對本次演技挑戰甚是期待。不過，他們在劇中沒有機會碰頭、更沒有對手戲，Alina卻沒有因此感到可惜：「見得佢太多，見少啲都得！」Stanley則說：「有時太預料之內又唔好玩，大家以為第一次就一定演情侶檔，但原來唔係就多啲驚喜。」公司沒有禁令，不過二人就反而避忌不想演情侶，Stanley續言：「想比大家睇到唔同面貌，唔係情侶都可以係失散多年嘅兄妹、或者做仇家，有多啲嘢發生。」

Stanley以做一個好演員為終極目標。（葉詩攝）

Alina透露與ViuTV簽約在即：「差唔多落實。」她又提及接下來的計劃：「咁多年以來一直想拍戲，完咗《造星III》反而特別想拍綜藝，類似《巧有Feel》，不過要再學習執生能力。」提起MIRROR拍過很多綜藝，Stanley則在旁邊炫耀笑言：「開始拍到攰添喇！」被女友白眼道：「串啦你，佢話畀我知佢太多嘢做、佢好忙！」Stanley立刻解釋：「玩得好勁嘅綜藝好攰，觀眾睇就睇得開心，其實唔知背後玩咗好耐。」

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談起MIRROR近日氣勢如虹、事業日漸上軌道，Stanley說：「其實都忙，成員都有各自嘅崗位，姜濤又會出歌、又會拍廣告，我就注重電視劇。雖然好老土，但係好感恩呢個時勢仲有咁多工作量係好難得，我哋絕對唔會呻攰，只能做好每一件事。（收入？）都OK啦，我哋都唔係淨係望錢，一定係想做好表演畀觀眾睇，如果淨係為錢我相信就絕對唔係做呢一行。」