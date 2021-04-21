IT狗｜凌文龍陳漢娜大讚班底有默契夾得開心：OT都冇問題！

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-04-21 11:00

ViuTV電視劇《IT狗》周二（20日）舉行開鏡拜神儀式，陳漢娜（Hanna）飾演的蒙玲與凌文龍飾演的阿信一同創業的故事，二人均有着堅持、不放棄的堅韌性格，所以惺惺相惜，二人大爆在劇中不時吵架Hanna說：「愛情線就唔講住，等大家睇劇。」 凌文龍作為演員，早在劇場與電影方面有一番成就；Hanna近年在電影方面表現突出，不過無獨有偶，今次都是二人第一次在電視劇中真正擔正，二人皆指模式極不同，凌文龍說：「時間上例如我哋拍共用辦公室嘅廠景，上晝好早開、夜晚未去到好夜收，但係返到屋企要準備聽日功課，瞓幾個鐘又返嚟再開，體力同記性上都係一個挑戰。」Hanna認同道：「其實係完全唔夠瞓，有一兩日瞓得個幾兩個鐘就要開工，要維持能量喺做到戲嗰個狀態係最難。」

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《IT狗》的演員均以新生代演員為主，除凌文龍、陳漢娜外，還有MIRROR成員Lokman（楊樂文）、Frankie（陳瑞輝）、Stanley（邱士縉）、岑珈其、陳湛文、余逸思（Yoshi）、林家熙（Locker）、等，凌文龍透露無論是導演簡君晉（Lawrence）、製作團隊還是演員都好Friend：「尤其是我哋喺呢個景拍得好開心。」Hanna附和道：「導演好似朋友咁畀好多空間我哋，最開心係大家可以一齊Jam好多嘢，就算攰都唔會覺得好辛苦！OT都冇問題！」凌文龍續言：「就算遲咗收都唔緊要：『豪畀你！』因為我哋做得開心，不過都有早放嘅時候。」