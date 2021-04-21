關曉彤深夜發文為男友慶生藏「超甜密碼」　IG貼生活照惹同居疑雲

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-04-21 15:30

內地男星鹿晗同女星關曉彤戀愛己近四年感情相當穩定，往年男方生日女方都第一時間發文為其慶生，但20日正是鹿晗迎來31歲的大日子，但身為女友的關曉彤卻遲遲未發文即惹來分手的傳聞。當大家瘋狂猜測之際，直到晚上近24點之時，她就在微博上貼二人甜蜜合照為鹿晗慶生，親自打破了分手的謠言。

男友生日關曉彤遲遲未發文，惹來分手傳聞。（微博圖片）

就在20日晚的23:31時間，關曉彤就在其微博上貼一張同男友鹿晗的自拍照，並標記對方留言：「生日快樂啦！」，眼見男方手上捧着多朵白色玫瑰花，二人頭貼頭玩自拍非常恩愛，由此可見二人感情仍然愛得甜蜜。另外，有細心的網友更分析表示，關曉彤選擇這個時間發文暗藏心意，解讀23這個數字代表女方的年齡，而31就是男方的年齡，所以二人的年齡結合等同於23:31相當SWEET。

關曉彤在23:31時間為男友送上生日祝福。（關曉彤微博圖片）

關曉彤除了在微博貼合照發文之外，她還在instagram貼上合照發文，眼見鹿晗素顏上陣整個狀態非常自然，而在其身邊的關曉彤則對着鏡頭擺pose，整張照片非常生活化，同時亦引來大家猜測懷疑他們同居。但無論如何都好，不少粉絲見到他們二人仍然相愛都訓放下心頭大石，祝福他們要幸福下去期待有好消息公布。

關曉彤亦有在instagram貼上合照發文。（stronger917@IG）