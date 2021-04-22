「翻版張栢芝」Miya表演空中吊環大曬驚人體能！倒掛金鉤花式玩命

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-04-22 14:30

在台灣，長相酷似張栢芝、有「瑜珈女神」之稱的Miya夏米雅推出《四核心瑜珈》工具書，日前在記者會展現《四核心瑜珈》的超強功力，透過雙環倒掛金鉤、雙臂垂釣、劈腿作畫樣樣來，十分鐘的表演一氣呵成，原本歌手出身的她，當初是從零開始學起，坦言因為當歌手發片後事業沒起色，在人生最低潮時開始練瑜珈，讓她人生從黑白變成彩色，她表示：「剛進這行時發完片沒工作也零收入，對自己很灰心，整天沒事做之下開始學瑜珈，沒想到練出興趣，原本足不出戶的我，出門唯一動力是學瑜珈！」

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而從剛開始一周練六天加上每天練習，讓夏米雅摸索出竅門，甚至後來還花了15萬（台幣、下同）去學師資，僅花了一年多就考到美國瑜珈聯盟職業證照，搖身一變成瑜珈老師，還為教課去靠重訓教練的職照，教學起來格外專業，也因此教學五年多下來，因為出色的口條及專業知識，讓她每堂課都爆滿，最多一周上二十多堂課的她，單月收入超過六位數，成為名利雙收的瑜珈界女神。

談起練瑜珈的好處，她笑說：「我有個45歲女學員最近跟我請產假準備當媽，很害羞地跟我說因為練了瑜珈，不僅身體回春，老公也跟著回春。」除此之外，有一次被邀去貴婦團家裡上課的她，因為《四核心瑜珈》剛柔並濟的肢體動作，竟讓當下女學員個個：「尖叫聲」不斷，還有人嬌喊：「快受不了」，後來被鄰居報警說妨害安寧，就連一樓守衛也受不了！還懇求說：「不要再叫了！」

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