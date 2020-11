摩天輪下臨海做瑜珈、HITT　健身業辦運動節盼港人揮汗踢走負能量

疫情持續下,港人身心受限。有健身業界於本月底在鄰近中環海濱的AIA the Grounds,舉行一連三日的「IRIS At The Grounds」,提供集瑜珈、健身及現場音樂表演於一身的户外體驗,予入場人士在疫情下「抖抖氣」。

負責人強調,大會嚴密遵從港府社交距離措施,同場最多容納220人,亦設分隔1.5米的獨立空間供參與者做運動,期望可透過舉辦大型戶外健康活動,在新常態下為港人帶來正能量。