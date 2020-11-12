摩天輪下臨海做瑜珈、HITT　健身業辦運動節盼港人揮汗踢走負能量

疫情持續下，港人身心受限。有健身業界於本月底在鄰近中環海濱的AIA the Grounds，舉行一連三日的「IRIS At The Grounds」，提供集瑜珈、健身及現場音樂表演於一身的户外體驗，予入場人士在疫情下「抖抖氣」。 負責人強調，大會嚴密遵從港府社交距離措施，同場最多容納220人，亦設分隔1.5米的獨立空間供參與者做運動，期望可透過舉辦大型戶外健康活動，在新常態下為港人帶來正能量。

「IRIS At The Grounds」由今個月27號起一連三天於中環海濱AIA Vitality Park舉行，門票介乎800元至1,280元不等，票價包括兩位成人的3小時瑜珈及健身課堂體驗，屆時將有導師於舞台上即席指導，亦包括健康輕食、飲品，以及現場音樂表演，亦有機會贏取紀念品。

「IRIS At The Grounds」共同創辦人吳卓豪表示，原訂於中環海濱舉行大型健身瑜伽運動嘉年華，但考慮管理成本及可行性後，決定擱置計劃。隨疫情放緩，得悉the Grounds可租借場地，亦有妥善的社交距離措施安排，遂決定合作。

「IRIS At The Grounds」共同創辦人吳卓豪表示，大會嚴密遵從港府社交距離措施，同場最多容納220人，亦設分隔1.5米的獨立空間供參與者做運動，期望可透過舉辦大型戶外健康活動，在新常態下為港人帶來正能量。（李澤彤攝）

今日是傳媒及VIP預覽日，現場所見，場地設有多個可容納兩人的「私人花園」，參加者可於其空地前以瑜伽墊做運動，但亦有部分人士三五成群相聚。大會亦有廣播，提醒參加者離開場地前，緊記佩戴口罩。

被問到入場人士脫下口罩、近距離接觸及做運動，會否涉及傳播風險，吳卓豪強調，大會緊遵政府防疫安排，「依家可以容許户外唔戴口罩做運動」，有信心大會可做好風險管理。

他強調，一連三天活動期間，大會將嚴格遵從政府社交距離設施，包括要求入場人士量度體溫及填寫健康申報表，確保如有任何突發情況，可追蹤參加者，場內設110個獨立的私人花園，分隔入場人士。