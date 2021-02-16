瑜珈老師分享2大招式改善圓肩駝背　緊實線條打造迷人仙女背

撰文： VOGUE Taiwan 最後更新日期： 2021-02-16 09:01

瑜珈老師Michelle受邀來到VG享受運動，與大家分享兩個瑜伽體式：1.桌式變化、2.反板式，針對臀部、肩膀、手臂、腿部等肌群以及胸肌做訓練，不但能矯正圓肩駝背壞習慣，還可練出令自己滿意的緊實線條與良好體態。

瑜珈桌式變化及反棒式2個瑜伽體式訓練肩臀，改善圓肩駝背困擾、雕塑腰線練出優雅體態。想要擁有令自己滿意的良好體態與緊實線條，其實很簡單。除了健康的生活作息與飲食習慣之外，規律的運動健身也非常重要。

重點不在胖瘦，而是你是否擁有健康的身體與良好的體態

想改善圓肩駝背困擾、練出優雅體態？按圖查看瑜伽老師Michelle分享瑜伽桌式變化及反板式（按圖查看）▼▼▼

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瑜珈老師Michelle談到，大多數女孩們會開始接觸瑜伽，最初通常是為了想要雕塑身形體態或改善焦慮及失眠等症狀。

Michelle曾因憂鬱症所苦，約一年後才有個接觸瑜珈的機緣，朋友拉她一起去上瑜珈課。當時她還跟朋友說，「我們兩個從年輕一直逛街到現在，我們沒有在運動，不要浪費錢。」現在回想起來，「她真的是我的貴人，從繳完錢後她一次都沒去上課。」

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今天Michelle老師要與大家分享如何透過瑜珈練出迷人線條。

如果你可以把肩膀練得有力，然後臀部也有力，在腰部會有一個曲線出來，就會非常的迷人

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：VG享受運動／瑜珈老師Michelle分享瑜伽桌式變化及反板式2招練出吸睛體態(上輯)】