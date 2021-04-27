獲曾志偉力邀重返TVB　金剛計劃離開小嫻返港　拍拖9個月變異地戀

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-04-27 12:30

台灣女藝人小嫻（黃瑜嫻）和金剛（李信樵）自去（2020）年8月公開戀情後不時大曬恩愛，不時一起到屏東墾丁擺攤，多次在網路放閃。豈料有週刊爆料，金剛要離開小嫻了，而他本人也親自證實「相信她也會體諒我的」。

40歲的金剛情史相當精彩，曾與女歌手陳蕊蕊交往，後來被對方出面指控「花心」，結束這段三年戀情，後來2019年他宣布與台灣「國光女神」梁云菲交往，但此段情不久後也不了了之，豈料才分手四個月，金剛就大方認愛小嫻，並甘願在墾丁端盤子又擺攤，陪伴在小嫻身邊。

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根據《鏡週刊》報導，交往近九個月的金剛、小嫻星運大開，彼此都接到不少業配及上節目，常在台北、屏東兩地奔走，可說是愛情、事業兩得意，不過金剛卻傳出他接受曾志偉的主持節目邀請，將離開小嫻身邊到香港工作，未來會在台灣、香港兩地來回奔波。

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對此，金剛也親自證實，的確有受到邀約，但目前還沒有詳談，若是未來有機會他也會接下，現在的他看很開，「有工作就接」。對於未來與小嫻相隔兩地，金剛坦言，當然以工作為優先，「相信她（小嫻）也會體諒我的。」

金剛、小嫻的交往至今雖然僅有九個月，但兩人都視對方是心中彼此最佳人選，至於是否要結婚，金剛則表示，他們都很珍惜彼此，現在的生活也很開心，對他們來說結婚只是儀式而已，珍惜當下比任何事重要。

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