鄭爽接拍《倩女幽魂》收天價片酬　合同細節被挖出話事權超大

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-05-01 08:00

內地女星鄭爽因為代孕棄養風波而重挫演藝事業，而事件未平又捲入涉嫌逃稅漏稅風波，其行為已經驚動官方媒體同機構，將對她進行調查。事關其前夫張恒在微博公開多段微信錄音記錄，踢爆她接拍劇集《倩女幽魂》（現改名《只問今生戀滄溟》）時簽有「陰陽合同」，收取1.6億人民幣 （約1.9億港元）天價片酬，非常驚人。除此之外，網友還發現原來在《倩》劇的合同中，鄭爽還擁有好大的決策權，權力大到令人咋舌，不禁令大家覺得「流量明星」果然非同凡響。

鄭爽同前夫張恒已經反目成仇。（微博圖片）

根據張恒曝光的微信錄音指出，原先《倩女幽魂》一方開出1.5億人民幣 （約1.8億港元）的片酬，但鄭爽就覺得價錢不合心意希望能增加到1.8億人民幣（約2.1億港元）片酬，而她開出的價錢其父母都覺得風險太大，認為片方開出1.5億人民幣已經不錯了，叮囑張恒好好同鄭爽商談。最終雙方達成共識談到1.6億人民幣片酬，而該劇集鄭爽只需拍攝77天而已，在計算之下她一天就有208萬人民幣（約240萬港元）進帳，收益非常之高。

另外，鄭爽媽媽還研究起「陰陽合同」，揚言要開立公司，而從《倩女幽魂》的合同中可見，鄭爽實則收取4800萬人民幣(約5700萬港元)片酬，而其餘1.12億人民幣(約1.34億港元)則進帳另外一間公司，而該公司的實際控股人就是鄭爽的母親。

鄭爽的媽媽還研究起「陰陽合同」。（鄭爽微博圖片）

張恒除了踢爆鄭爽收取天價片酬之外，其上貼在微博的多張合同中，還被網友發現鄭爽的權利還非常大。作為一位女演員好難想像她的話事權如此的大，根據合同的內容指出，作為乙方的鄭爽有權推薦B組導演，而且還能推薦男主角同男配角的人選，而片方如果選用了其他主要男演員亦需先徵得鄭爽一方的同意，特別是男主角應該要事先告知鄭爽並得到她的同意。另外，鄭爽亦有權同製作人一起對劇集的後期製作有知情權同決策權，由此可見她的權利非常之大。不少網友得知之後都覺得她開出的條件非常誇張，根本就是外行人在決策整部劇的運作，同時亦可見當紅明星的權力果真不一樣，相信娛樂圈中不止她一個人如此。

鄭爽在劇組的權利非常之大。（張恒微博圖片）