林文龍親電樂易玲借麥明詩　唔排除向ViuTV借姜濤：會畀錢！

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-04-30 19:15

由林文龍主理的亞洲心動娛樂（AMM）出品，戚其義監製，麥明詩與麥子樂主演的新劇《逐流時代》周五（30日）舉行拜神儀式，上任副總裁一職逾一年的林文龍自言演員適應能力高，已習慣這個身份轉換；他又續指自己要求甚高：「我會好清楚話畀製作團隊聽我要啲乜，我嘅做事方針係乜，大家都好清楚我係一個好有要求嘅人，唔會允許得過且過。今日完咗記者會編審團隊其實可以走，但佢哋同逐個演員講解劇本，有咩唔明都可以直接聯絡，我哋做法好Open，所有嘢都可以直接溝通！」

林文龍直接致電戚其義相約見面談合作，可以說是一拍即合，不過受疫情所限一直無法順利開拍。（陳順禎攝）

林文龍為開拍《逐流時代》，更特意向TVB高層樂易玲「借將」，借來2019年與無綫（TVB）轉簽一年一騷「綠葉約」的麥明詩（Louisa）及同年獲香港小姐亞軍的王菲，他指過程甚順遂：「一啲都唔難，樂小姐非常幫手，打完畀佢兩日已經覆咗我，效率好高，要讚下樂小姐。」談起近來ViuTV的偶像團體MIRROR及姜濤的人氣極高，會否也仿效TVB副總經理曾志偉的手法向ViuTV「借將」，林文龍則回應道：「其實都冇話借唔借人，都係正常工作，搵得你都會畀錢，唔係話過嚟幫手但唔畀錢；我哋呢邊係Open嘅，TVB、ViuTV、Model Agency、普通製作公司都好，只要係用得着嘅人都會去敲門，當然成唔成事就要再傾。」

+ 5 + 5 + 5

林文龍指原本AMM計劃年尾會開拍另一套電視劇，同時也在收集劇本，不過疫情反覆，資源投放分布仍未肯定，所以現階段會先集中精力在《逐流時代》身上：「睇下製成品效果點樣再作下一步決定，唔會Plan死今年一定要做乜。」

現時網劇為潮流趨勢，早前hmvod更將自家製劇集《把砒霜留給自己》賣予Netflix，問起林文龍在《逐流時代》完成製作後會否同樣向Netflix出售，他就指要視乎成品質素：「應該就唔會，我都係要睇咗製成品先。」至於會否售予TVB，林文龍同樣給予否定答案。談起近來TVB與ViuTV之間的電視大戰打得火熱，AMM如何突圍而出，林文龍就謙虛指：「我哋係新人要學下嘢，當然TVB有佢嘅長處，ViuTV亦有受歡迎嘅地方，我哋都會參考雙方嘅優點，從而令我哋做得更好！」