黑道律師文森佐︱玉澤演「老婆」貼合照網民哄動：超掛住你兩公婆

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台灣女星「鬼鬼」吳映潔2013年參加韓國實境節目《我們結婚了》的國際版，與2PM成員玉澤演組成夫妻，兩人的可愛互動讓「鬼澤CP」受到許多觀眾喜愛。

2016年鬼鬼赴韓國宣傳專輯時，在音樂節目後台巧遇剛好回歸打歌的玉澤演，2人合照當時還引起粉絲相當激動。而4月30日是該節目播畢的最後聚餐，鬼鬼分享當時合照，並寫道：「8年前的今天……那天是我們結婚了的最後聚餐」（點擊放大瀏覽）▼▼▼

鬼鬼還俏皮寫道「現在他是文森佐的敵人」，顯然也正在追看玉澤與宋仲基主演的「黑道律師文森佐」。而網友看到兩人合照也直呼「超懷念的」、「超級想念鬼澤夫婦」、「超喜歡鬼澤夫婦的，原來已經過了這麼久了！」。

不過也有網友揶揄鬼鬼是在用玉澤演炒作，鬼鬼則回應「只是回憶」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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