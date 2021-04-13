黑道律師文森佐｜宋仲基向《成均館緋聞》致敬　11年前後零對比

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-04-13 23:30

宋仲基主演的《黑道律師文森佐》揮別陸資置入陰影，靠著諧音哏和搞笑情節再度抓牢觀眾，穩坐同時段戲劇收視冠軍。宋仲基在第15集化身神棍「女林公子」，致敬過去自己的代表作《成均館緋聞》。韓國Netflix將兩部作品劇照合成對比，呈現宋仲基11年未變的凍齡模樣。

宋仲基2010年演出《成均館緋聞》時，飾演別號「女林」的風流公子。當時他還是配角，以花美男外貌闖蕩演藝圈。如今他已非昔日奶油小生，但帥臉沒有改變，只有身材和演技更進化。觀眾看到官方公開的對比照後讚嘆連連，驚訝於宋仲基的「防腐級」外貌。

宋仲基11年前後零變化！點圖放大看韓國Netflix將劇照合成呈現的對比👇👇👇

彩蛋還不僅如此，假神壇中的供奉的「朴孝神」，發音撞名韓國歌神朴孝信，各種致敬哏令觀眾發噱。連「台灣」都在劇中多次登場，客串藝廊館長的李惠貞為了保命，打算落跑到台灣。先前也有出現山寨公司「TW防疫」，英文縮寫正巧就是台灣，讓台灣觀眾會心一笑。

同場加映：黑道律師文森佐︱宋仲基扮Gay接近金聖喆 摸面攬腰變甜蜜BL劇（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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