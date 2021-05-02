陳零九趕時間敷衍玩《狼人殺》挨轟　激嬲網友批：回去唱你的歌

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-05-02 19:00

娛樂百分百的招牌單元《凹嗚狼人殺》，深受網友歡迎，不過4月30日播出的內容，讓忠實粉絲大感不滿，認為因為來拼趕時間就敷衍了事，還有網友到Dcard上發文指「陳零九不敬業主持態度」。

4月30日播出的《凹嗚狼人殺》內容，除了黃偉晉、陳零九、邱鋒澤外，還有張語噥、徐謀俊、荳荳、蔡家蓁、李岳、文雨非、采子其他來賓參與遊戲，不過在節目上先是陳零九快速的說出遊戲規則，接著采子就表示「這場有說要趕時間對不對」，她在發言時陳零九還在一旁用手畫圈圈，示意她快點結束發言，之後文雨非自爆「趕時間的人是我」，於是整個節目內容就在時間壓力下，每個人都在想辦法要快點結束遊戲。

按圖看清事發經過！

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不過粉絲看這集內容後，忍不住在Youtube影片下留言痛批「娛百怎麼這麼敷衍我們這些觀眾啊！把我們當白痴嘛？」、「其實如果來賓趕時間，那也不用勉強錄吧，或者就不要說出來你在趕時間，要尊重觀眾」、「這集到底在幹嘛....大家都趕時間那要不要乾脆不要錄了超不尊重觀眾」、「這不是節目嗎？沒看過哪個節目一直要趕著結束錄製的，超級不尊重支持狼人殺的觀眾」，還有網友笑稱「第一次覺得評論區比節目精彩」。

而留言中有不少網友大罵文雨非外，也在罵陳零九態度很敷衍，甚至有網友在Dcard上貼文指「以前覺得他很厲害邏輯很清晰是個大高玩，但後期覺得他愈來愈自以為是，很多場都是自爆不然就是希望趕快結束，給觀眾的觀感真的很差」、「以前偶爾一次 可能能體諒他趕時間亦或是很累，但現在每幾集就要看他那個屎臉」，更嗆他「請你退出狼人殺，回去唱你的歌，當你的歌手！觀眾不需要現在這樣的陳零九，在節目騙通告費」。

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