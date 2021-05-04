倩女幽魂｜鄭爽陰陽合同拖累　網傳片方改名兼用AI換臉救亡

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-05-04 16:15

內地女星鄭爽因為代孕棄養風波而重挫演藝事業，事件未平近日又捲入涉嫌逃稅漏稅風波，事件已經驚動官方相關單位全面調查。而被踢爆涉嫌簽有「陰陽合同」的劇集《倩女幽魂》目前已經改名為《只問今生戀滄溟》，不過顯然地改了名仍然無法獲得播映權，播出之日遙遙無期。

但近日卻盛傳片方為了止蝕補救，將採用AI換臉的方式換走鄭爽，傳出找來有「古裝女神」之稱的彭小苒救場，事件引來廣大討論。

鄭爽目前在美國同前夫陋打官司爭取一對子女撫養權 。（視覺中國）

因為鄭爽接二連三的事件，《倩女幽魂》基本上難以播出，有見及此片方已經第第一時間為劇集改名為《只問今生戀滄溟》，雖然已改名但女主角仍然是鄭爽，恐難取得播映權。於是網上就傳出片方將會採用AI換臉的方式進行補救，傳出找來彭小苒代替鄭爽，目前彭小苒一方未作出回應，但網友猜測即使換臉成功劇集亦難以重見天日。

彭小苒的古裝扮相非常討好。（彭小苒微博圖片）

事關，范冰冰早年主演的劇集《巴清傳》，因為男主角高雲翔在澳洲涉嫌性侵一事被捕，成為劣跡藝人的他連累劇集未能播映，之後傳出劇集找來男星李晨採用AI換臉的方式換走高雲翔，但仍然未能獲得播映權，可想而知《倩女幽魂》一劇極可能要石沈大海。

傳出李晨助陣范冰冰拍《巴清傳》。（網上圖片）