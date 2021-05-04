逆天奇案︱錢小豪驚喜客串竟離奇用配音　監製劉家豪解釋背後原因

即時娛樂
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無綫劇集《逆天奇案》以警匪為題材，由陳展鵬、林夏薇、馮盈盈、黃智賢、蔣祖曼等演員主演。劇集的客串陣容強大，第一集就有相隔多年重返無綫拍劇的錢小豪，他對上一套參演的劇集已經是2015年的《潮拜武當》。今次他在《逆天奇案》中飾演飛虎隊隊長總督察張耀祈，雖然他在第一集尾聲時就遇上恐怖份子突擊被擊斃，但仍有不少網民留意到他的演出。

錢小豪在劇中的聲音是用配音的。（電視截圖）

只不過錢小豪一開口時，竟然是用配音，有點奇怪，網民批評如此安排格格不入，而且他本人又不是不會廣東話，所以非常古怪。留心的觀眾可能會發現錢小豪的配音是陳欣，原來就是《超級無敵獎門人》的旁白，即是讀出獎品list︰「本輯節目獎金獎品非常豐富，其中包括……」的一句，非常親切。對此，劇集監製劉家豪回覆《香港01》說︰「錢小豪電影都係用呢個配音，觀眾只係會熟悉錢小豪係陳欣把聲，唔熟悉佢唔係陳欣把聲。」他指錢小豪一向拍電影的聲音都是用陳欣配音，他更指因此要額外花錢，又直認花了不少錢請到資深配音員陳欣。

劇集由陳展鵬擔任男一。（電視截圖）

被問到為什麼在其他節目或訪問，例如《諸朋好友》，錢小豪卻用自己的聲線，劉家豪則表示訪問不一樣，當然不會用配音。他又以成龍為例，成龍拍電視時會有專屬的配音員為他配音，但平時受訪一樣是用自己的聲線。

點擊下圖重溫劇情︰

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