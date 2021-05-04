《The Penthouse 3》下月播最後一季　金裕貞宋承憲各憑新劇回歸

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-05-04 22:15

「黃Viu煲劇平台」近年推出「Viu Original」原創系列，首部原創韓劇《月升之江》早前播映後好評如潮，本月首播的《某一天滅亡來到我家門前》和下半年開拍的原創韓劇《紅天機》亦排住隊上架，再加上人氣狗血劇《The Penthouse 3》將於下個月播出令觀眾引頸以待，好戲連場香港觀眾只要黐實黃Viu就能看到。

《The Penthouse 3》和驚悚保證《Voice 聲命線 4》在一片千呼萬喚中，鐵定於六月回歸。作為最後一季，《The Penthouse 3》將為觀眾揭開陰謀背後的神秘面紗，想知道人氣角色Logan Lee是否遭編劇賜死，以及Hera Palace一眾壞人的下場，就要留意6月4日首播的《The Penthouse 3》了。至於由亞洲巨星宋承憲夥拍李荷娜主演的《Voice 聲命線 4》則以濟州島為場景，講述「112舉報中心」隊員們奮力對抗擁有四種人格的連環殺人魔，並於純樸的村莊內展開激鬥。觀眾不妨在新劇開播前，到「黃Viu」重溫前作惡補進度。

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除了以上話題韓劇，Viu Original原創劇集、由「愛情天后」朴寶英和「電眼男神」徐仁國主演的奇幻愛情作品《某一天滅亡來到我家門前》，亦將於下周一（10日）強勢登場。該劇講述網路小說編輯卓東景（朴寶英飾）意外和神與人類之間的管理者「滅亡」（徐仁國飾）扯上關係，二人在這段僅只百天的緣分中，找到了人生意義。集玄幻、愛情和搞笑於一身的《某一天滅亡來到我家門前》，絕對是今年初夏的清爽之選！

改編自同名小說、即將在今年第三季開播的Viu Original科幻鉅作《紅天機》，故事描寫朝鮮首位女畫家紅天機（金裕貞飾）在皇宮逗留期間，與雖然失明但能夠觀星的河藍（安孝燮飾）和熱愛藝術的安平大君（孔明飾）陷入三角戀情。《紅天機》由一眾上位小生花旦擔大旗，華麗的演員陣容引發網民關注，堪稱本年度不能錯過的最佳愛情韓劇之一。

與此同時，為滿足不同觀眾所需，Viu Original 也炮製多樣化的亞洲節目，當中包括泰國很受歡迎的原創劇《Agent Ghost》、 《Wannabe》、 《My Coach》，印尼著名歌手孭飛的浪漫喜劇《Write me a Love Song》，菲律賓原創音樂集《Still》，馬來西亞得獎超自然劇集《Black : Season 2》，甚至南非首部原創劇集《UBettina Wethu》等，也將陸續登場，實行透過「黃Viu」擴闊視野，收看多元化精彩原創節目。