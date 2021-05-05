ERROR自肥企画︱細數ERROR四子奮鬥之路　193曾投考TVB藝訓班失敗

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-05-05 21:08

ERROR的新節目《ERROR自肥企画》勁受網民歡迎，才剛播出不久就登上ViuTV網站「最多人睇」的節目第一位，氣勢強勁。ERROR近來人氣急升，獲網民大讚他們夠真，做節目沒有底線。事實上，ERROR四子——肥仔（梁業）、193（郭嘉駿）、阿Dee（何啟華）和保錡（吳保錡）從《全民造星》走到現在，也是經歷過不少。

ERROR形象貼地搞笑，不少人喜歡他們零「偶像包袱」的路線。（IG@error.weare）

先講講隊長肥仔，現年31歲的他，入行前是一位舞蹈導師，在《全民造星》第一輪比賽，已率先在「eye catching idol選舉」入圍，當時已有不少觀眾批評他的外表，也好奇他的實力如何。在之後一輪比賽，肥仔竟然不是表演跳舞，而是選擇唱歌，當大家都以為他只是拿手跳舞時，他就用實力證明自己在歌唱方面的才華，連一班導師也大讚他勁有感情。雖然外界一直有聲音批評他的外表不是靚仔，但他每次表演也得到評判激讚。而最令人深刻的，當然是盧凱彤（Ellen）對他的一番話，她說︰「我希望你真係可以做歌手，做明星，跳舞。」

肥仔愈來愈多廣告拍。（IG@fatboyip）

在節目中，肥仔的跳舞老師阿寶介紹肥仔開始教堂，從一開始得兩個學生到後來的20個學生，一步一步累積。他說道︰「掉返轉，喺呢一行，一個肥仔又矮嘅，真心冇乜人會用，唯獨是阿寶肯俾機會我。」組成ERROR後，肥仔一直做好隊長的角色，帶領好其他隊員。而他近日在陳志雲的節目《Stephen‧傾》講更多，他談到與家人的關係時更數度感觸落淚。肥仔因一個夢自覺有愧於父母，入行兩年多仍未能賺到錢養家，他哽咽說：「有幾晚發夢有親人離開咗，好真實。我坐喺床頭望住阿爸阿媽，好似對佢哋冇做過啲乜。」孝順的肥仔又說︰「如果我仲有第二隻歌，我想寫畀我阿媽，我唔想畀自己後悔。我未必賺到好多錢，但一直好想帶佢哋去旅行，而家只係喺屋企食吓飯，想令佢哋安享晚年。」

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+ 10 + 10 + 10

到近來因為言論出位而IG followers人數暴升的193，可謂是經歷起跌的一位。他出道前是一名時裝採購，曾報名無綫電視藝員訓練班但未被取錄。《造星》時期，他的外表高大靚仔吸引注目，但一開口卻是「魔音」，聽到評判搖頭，被問到為什麼要選弱項唱歌時，他說︰「因為我冇理由走過嚟，行個runway咁，或者表演棟篤笑，好似唔係好match我。」想不到這句話就預言了他的搞笑敢言形象。當時他跌入復活區，監製花姐跟他說︰「你竟然都入到，好犀利，你可以去復活區啊！」可見花姐也不看好他。直到後來193 rap《大懶堂》等歌曲，又因綵排時觸傷舊患、右手甩骹仍繼續「斷手」負傷演出，因而奠定了他的靚仔騎呢形象。

靚仔又搞笑成為193的賣點。（IG@deniskwok193）

去年193曾發千字文大吐苦水，直指被ERROR之名局限發展：「畢業返香港之後曾經喺時裝界打滾過一段日子，曾經幻想過自己成為一個Fashion model，甚至係香港嘅Fashion icon。但ERROR局限咗好多嘢，人哋總會覺得我哋騎呢、岩巉、樣衰、搞笑、甚至無腦。喂！大佬我喺英國讀心理學㗎，而我自問轉數都幾快而且識講嘢，但冇人會搵我去做正經節目，因為我係ERROR。我亦都好羨慕MIRROR會有唔同嘅時裝品牌搵佢哋好型好Chok咁拍廣告，收錢着住時裝品牌嘅衫出Event。」怨氣甚大的他更指自己「失業中」，收睇完《ERROR自救TV》後，便有排都見他不到。還好他繼續留隊發展，現在才可以上位成功。

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+ 9 + 9 + 9

阿Dee是隊中較多幕前經驗的一位。2014年，他以網絡創作團體「學舌鳥 Mocking Jer」主要人物活躍，在二次創作歌曲《日日去鳩嗚》MV中扮演劉德華而為人認識，其後參演電影《鴨王》、《同囚》等電視，也曾於2018年的第37屆香港電影金像獎中以新生代演員身份拍攝「我和金像獎的距離」為題的宣傳短片，在頒獎典禮上亦以新演員身份介紹其中一套候選最佳電影。他參加《全民造星》時，在「eye catching idol選舉」中是獲取最多「心心」的五位參賽者之一，順利直入50強。當時，阿Dee的外形成為網民的討論話題，批評他外表「三尖八角」。他努力進修演技，因不想只當綠葉，說過：「醜的都能當影帝，不是很勵志嗎？」

阿Dee原來是個「有故事的人」！（IG@deegor_hkwa）

阿Dee學跳Locking想轉型當舞蹈員，可惜他在一場比賽中遇上意外，在人生跳舞的高峰位時跌斷韌帶，令到他意志很低沉。當時是他的人生低潮期，只能等待演出機會，連父母也養不到，令他自覺一無是處，但他未有放棄當演員的夢。為維持生計，阿Dee做過洗地、打雜、侍應、售貨員等，令他的人生經驗豐富，他說過：「若沒試過低潮期，也就沒有這些素材。正因為有那個我才衍生到現在的我，令我有豐富的材料去做表演。」直到加入ERROR，漸漸有被看見的機會，更得到了「ViuTV一哥」的稱號。

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+ 6 + 6 + 6

保錡今次「翻身有望」？（IG@k_p0k1）

保錡在《全民造星》時，被指似八両金，當時在節目中，他更表示因太多人說他是「少年八両金」而令他失眠兼情緒忐忑。其實在比賽中，他的表現未算太好，而且網民對他也有不少負評。直到ERROR出道後，才慢慢有人欣賞他的風格，《花姐ERROR遊》中，他勇於挑戰自己和熱血的態度，漸漸令網民改觀，而他也正在發展音樂事業和創作。可惜在上位之際，被踢爆他跟張沛樂（沙律）拍拖後，不斷爆出負面新聞，同時與沙律齊齊開live爆粗鬧網友，因此得罪網友們，令形象插水。今次的《ERROR自肥企画》可以說是試水溫之作，看看網民們會否原諒他。其實在節目中，也見到他多次表示只想做好這個節目，看得出是想為之前的新聞「洗底」改過。

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